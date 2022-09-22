Zafer Partisi'nde istifa depremi! Ümit Özdağ'ın yardımcısı partisinden istifa etti

ÜMİT Özdağ'ın Genel Başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nden istifa eden genel başkan yardımcılarına bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Gülümser Heper Zafer Partisi'nden istifa etti..

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Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi’nin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa etti.. Heper istifasını sosyal medyadan duyurdu. Heper paylaşımında şöyle dedi:

"Çok Değerli Kamuoyuna, Duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk Milleti, Yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..."

Zafer Partisi'nden kimler istifa etti?

- 3 Eylül'de Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer partiden istifa etmişti.

- 20 Temmuz'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cemevleri ile ilgili söylemleri sonrası Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, 'Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek kimsenin haddi değildir' diyerek partiden istifa etmişti.

- 7 Nisan'da İYİ Parti'den Ümit Özdağ ile birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi Genel Sekreterliği görevinden sonra Zafer Partisi üyeliğinden de istifa etti.