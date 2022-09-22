Mehmet Ali Erbil'den bir skandal daha! TikTok canlı yayınında küfürler savurup, el hareketi çekti!

Kaçış sendromu rahatsızlığını atlatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil skandallarına bir yenisini daha ekledi. Geçirdiği rahatsızlıktan sonra TikTok fenomeni şarkıcı Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla davalık olan Erbil, son zamanların en popüler uygulaması olan TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündeme gelmeye devam ediyor. TikTok canlı yayınında dil çıkartıp, 'TikTokçu geldi hanım' sözleri olay olurken bu kez de canlı yayında konuk ettiği bir kişiye ağza alınmayacak küfürler etti.

Abone ol

Yaşadığı sağlık sorunlarını geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla ve TikTok canlı yayınlarıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Son zamanların en çok kullanılan uygulaması olan TikTok'a el atan Mali canlı yayınlarındaki sıradışı hal ve hareketleriyle dikkat çekmeye devam ederken bir skandala daha imza attı. Canlı yayınına konuk olarak aldığı bir kişiye küfürler savurdu.

Mehmet Ali Erbil TikTok canlı yayınında küfür etti

Sağlık sorunları nedeniyle televizyon ekranlarından uzun bir süre uzak kalan Mehmet Ali Erbil soluğu TikTok'ta almıştı. Daha önce açtığı canlı yayında dil çıkartarak, pahalı hediyeler isteyerek ve "TikTok'çu geldi hanım" diyerek bağıran Erbil, bu kez canlı yayınına konuk aldığı Murat Avcı adındaki bir kişiye küfürler etti. Yayında aniden tansiyon yükselince küfür eden ünlü şovmene yayına konuk olan Avcı, "Küfür etme lan ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diye karşılık verdi. Avcı'nın bu sözlerinden sonra Mehmet Ali Erbil, el harekete çekerek, adamı canlı yayından attı ve "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" diyerek karşılık verdi.

"Hesabını vereceksin"

Oldukça sert küfürlere maruz kalan Murat Avcı adındaki kişi ise sosyal medyasında yaptığı açıklamada"Sırf engelli kardeşimize destek verdiğim için onu savunduğum için benim canlı yayınıma katılıp ana bacı küfür eden Mehmet Ali ettiğin küfürlerin hesabını vereceksin" dedi.

İşte Mehmet Ali Erbil'in küfürler savurduğu anlar;

Dil çıkartıp, pahalı hediyeler istemişti

Daha önce TikTok canlı yanına giriş yaparken dil çıkartarak, "TikTok'çu geldi hanım" diye bağırması olay olan Mehmet Ali Erbil'in pahalı hediyeler isterken "Bu Onur hala araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" gibi sözleri geçtiğimiz günlerde gündeme olmuştu. Ünlü şovmenin birçok takipçisi ise Mali'nin bu hallerine anlam veremezken "Saçma sapan hareketler, hiç size yakışıyor mu?" "Hiç komik değil", "Delirdin artık", "Hiç yaşınıza yakışıyor mu?", "Yaşa başa bak hareketlere bak" diyerek tepki göstermişti.

"Günlük 70-100 bin TL kazanç"

Son zamanların en popüler uygulamasına el atarak açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yayınlardan kazandığı para dudak uçuklatmıştı. Ünlü şovmen'in TikTok'tan güzel bir kazanç sağlığı için böyle yaptığı yorumları dikkat çekerken, rbil’in açtığı canlı yayınlarda günlük 70-100 bin TL kazanç sağladığı iddia edilmişti.