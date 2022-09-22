Antalya ve Denizli'de orman yangını çıktı rüzgar kötü etkiliyor evlere çok yakın

Dün Marmaris'te çıkan orman yangını 19 saatte kontrol altına alınırken bugün de Antalya'nın Kumluca ilçesinden ve Denizli'den orman yangını haberi geldi. Bölgede etkili olan rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.

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Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Denizli’de yerleşim yerine yakın noktada orman yangını başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yerleşim alanına yakın noktada orman yangını başladı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede vatandaşlar canla başla çalışmalara destek veriyor.



