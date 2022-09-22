Marmaris yanıyor! Alevler Aksaz Deniz Üssü'ne ulaşınca tahliye başladı! 19 saat sonra güzel haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Alevler sert esen rüzgar nedeniyle şu an itibariyle Marmaris'e 7 kilometre uzaklıktaki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarına kadar indi. Yangın tehdidi nedeniyle şu ana kadar 6 otobüs dolusu Aksaz yaşayanı bölgeden tahliye edildi. Tahliye çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili bir kişi gözaltın alındı.