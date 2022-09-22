Marmaris yanıyor! Alevler Aksaz Deniz Üssü'ne ulaşınca tahliye başladı! 19 saat sonra güzel haber
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12:30 sularında çıkan orman yanını büyüyerek devam ediyor. Alevler Aksaz Deniz Üs Komutanlığı tesislerine ulaşınca 6 otobüs dolusu insan bölgeden çıkartıldı. Gece boyu devam eden mücadele havanın ağarmasıyla tekrar hızlandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, son dakika açıklamasında yangının 19 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Alevler sert esen rüzgar nedeniyle şu an itibariyle Marmaris'e 7 kilometre uzaklıktaki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırlarına kadar indi. Yangın tehdidi nedeniyle şu ana kadar 6 otobüs dolusu Aksaz yaşayanı bölgeden tahliye edildi. Tahliye çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili bir kişi gözaltın alındı.
Yangını mahallinde izleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Alevler Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Şu ana kadar 6 otobüs dolusu Aksaz yaşayanı bölgeden tahliye edildi. Tahliye çalışmaları sürüyor” dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına ilişkin son durum bilgilendirmesinde bulundu. Yangına 714 personel, 14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz, 5 iş makinesinin müdahalede bulunduğu bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, “Ormana düşen ateş yüreğimize de düşüyor. Yeşil Vatan'ımızın her karışını korumak için var gücümüzle alevlerle savaşmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Askerden yangın söndürmeye destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından “Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz” mesajını paylaştı.