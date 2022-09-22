Moraran ve kırışan göz çevresi için bu yöntemleri denediğinizde 10 yaş gençleşeceksiniz

Göz çevrenizde zamanla koyu halkalar ve kırışıklıklar oluşmuş olabilir. Bu durum canınızı sıkıyorsa artık dert etmeyin. Hayatın stresli koşuşturmasına dayanamayan göz etrafınız için vermiş olduğumuz bu yöntemler sayesinde 10 yaş genç bir görünüme sahip olacaksınız. Gelin birlikte bakalım...

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Göz çevresi yüzünüzde bulunan en hassas ve olumsuz etkenlerden en çok etkilenebilecek olan bölgedir. Göz çevresinde zamanla, yoğun tempodan, stresten, uykusuzluktan ya da farklı birçok sebepten dolayı kırışıklıklar, ince çizgiler ve koyu halkalar meydana gelebilir. Göz çevresinde oluşan ya da oluşma ihtimali olan bu can sıkıcı cilt sorunlarının önüne geçmek için, sizin için derlemiş olduğumuz bu doğal maskelerden faydalanabilirsiniz. İşte sizi 10 yaş gençleştirecek olan o doğal maskeler...

Göz çevresi için nemlendirici salatalık maskesi

Göz çevresi de, vücudumuzun her yeri gibi neme ihtiyaç duyar. Göz çevrenizi nemlendirmek için salatalık maskesini deneyebilirsiniz. Göz çevresinin ihtiyacı olan nem karşılanmadığı zaman, kırışıklıklar ve ince çizgiler daha belirgin bir hal alır. Ayrıca göz çevresinde çeşitli kızarıklıklar oluşabilir. Salatalık maskesini düzenli olarak uyguladığınızda göz çevrenizi neme doyurmuş olacaksınız.

Göz çevresi için nemlendirici salatalık maskesi;

- Salatalığın suyunu sıkın ve 1 tatlı kaşığı gül suyuyla karıştırın.

- Karışımı pamuk yardımıyla göz altınıza yerleştirin.

- 10-15 dakika bekletin ve kalanları masaj yaparak yedirin.

- Haftada 2-3 kez tekrar edin.

Göz çevresindeki ince çizgiler için kivi ve yoğurt maskesi

Göz çevrenizdeki ince çizgiler ve kırışıklıklar yaşınızı ele verir ve hatta sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir. Göz çevresine dolgunluk kazandırmak ve canlılık katmak için kivi ve yoğurt maskesine bir şans verebilirsiniz. Kivi ve yoğurt kullanarak hazırlayacağınız bu mucizevi karışım ile göz çevrenizde oluşan kırışıklıkların önüne geçerek bu bölgenin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu maske, ayrıca göz çevrenize doğal bir ışıltı kazandırır.

Göz çevresi için kırışıklık önleyen yoğurt maskesi;

- Kiviyi ezerek püre haline getirin.

- 1 tatlı kaşığı yoğurdu ekleyin.

- Hazırladığını karışımı göz çevrenize ince tabaka halinde sürün.

- 5-10 dakika bekleyin ve durulayın.

- Haftada 1 ya da 2 kez tekrar edin.

Göz çevresindeki koyu halkalar için badem yağı maskesi

Göz altınızda zamanla, birçok farklı sebepten dolayı ortaya çıkan koyu halkalar sizi yorgun ve solgun gösterir. Cildiniz koyu halkalardan dolayı bakımsız ve cansız görünebilir. Göz altındaki ton eşitsizliği gidermek için tatlı badem yağından faydalanabilirsiniz. Tatlı badem yağı koyu halkaların görünümünü azaltarak daha aydınlık bir göz çevresine sahip olmanızı sağlar.

Göz çevresi için tatlı badem yağı maskesi;

- 1 çay kaşığı tatlı badem yağı ve 1 çay kaşığı balı karıştırın.

- Göz çevrenize masaj yaparak sürün.

- 10-15 dakika bekleyin ve durulayın.

- Haftada 2-3 kez mutlaka tekrar edin.

Genç görünüm için gül suyu ve muz maskesi

Göz çevresine daha genç bir görünüm vermek istiyorsanız, muz ve gül suyu ile hazırlanan bu kolay ve pratik maskeyi denemenizde fayda var. Göz çevresine canlılık katan bu doğal maske sayesinde kırışıklıkların oluşumunu engelleyebilirisiniz. Bu sayede göz altlarınız her zaman daha aydınlık ve canlı görünür.

Göz çevresi için gül suyu maskesi;

- Yarım adet muzu püre haline getirin.

- İçerine birkaç damla gül suyu ekleyin.

- Göz çevrenize masaj yaparak sürün.

- Maskenin kurumasını bekleyin.

- Daha sonra ılık su ile durulayın.

- Hafta 1 ya da 2 kez tekrar edin.