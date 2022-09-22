BIST 3.289
DOLAR 18,36
EURO 18,07
ALTIN 988,52
HABER /  GÜNCEL

Konuştuğunuz kişinin sizden hoşlandığını bu yöntemlerle anlayın

Konuştuğunuz kişinin sizden hoşlandığını bu yöntemlerle anlayın

Aşk, zaten yeteri kadar karmaşıktır. Karşınızdaki kişinin hareketleri, zaten karmaşık olan bu durumu iyice anlaşılmaz bir hale getirebilir. Partnerinizin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın bazı yolları vardır. Bu tüyoları sizler için derledik...

Abone ol

Kadınlar ve erkekler, ilişki ve aşk konusunda anlaşılmaz davranışlar sergileyebiliyor. İki taraf da birbirini anlamadığı durumda bazı püf noktalar var ki hayat kurtarır. İnsanlar yeni tanıştıkları ve yoğun duygular beslemeye başladıkları insanlara karşı incinmemek için temkinli yaklaşmak isterler. Bu da karşı tarafın sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanızı daha zor bir hale getirebilir ancak bu ipuçlarının işinize yarayacağından hiç şüpheniz olmasın. İşte konuştuğunuz kişinin sizden hoşlandığını belli eden bazı davranışlar...

Bakışlar

İster kaçamak bakışlar olsun, ister daha cesur bir göz teması... Bakışlar, karşınızdaki kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını görebilmenizi ve anlayabilmenizi sağlar. Bir kişi sizden hoşlanıyorsa, size bakarken göz bebekleri büyür ve gözlerinin içi parlar.  Size baktığında göz bebekleri büyüyorsa kadın ve erkek fark etmeksizin en önemli ipuçlarından birini yakalamış olabilirsiniz. Unutmayın ki gözler, kalbin aynasıdır.

Beden dili

Beden dili, ilişkilerde bazı bilinmezleri anlayabilmek için en önemli şeylerden biridir. Sizden hoşlanan bir kişi öncelikle bunu beden dili ile ister istemez açık eder. Elini ve kolunu tam olarak nereye koyacağını bilemez ya da tam tersi benimsediği ve kendini rahat hissettiği tek bir pozisyonda durur. Hoşlanan bir kadın elini saçına götürebilir, ensesini açıkta bırakacak bir takım hareketler yapabilir. Hoşlanan erkek belirtileri ise daha çok vücut göstermekle ilgilidir. Geniş bir gerinme ile size kaslarını sergileyebilir. Bununla birlikte erkekler, hoşlandıkları kadın karşısında el bileklerini gösterme eğilimdedir. 

Temas etmek

Birinden hoşlandığınızda farkında olmadan yaptığınız ilk hareketlerden biri bir şekilde ona dokunmaktır. Eğer bir arada bulunduğunuz kiş sizden hoşlanıyorsa, her fırsatta size temas etmek için fırsat kollayacaktır. Hem erkekler hem de kadınlar, hoşlandığı kişi ile tensel bir temas sağlamak için sabırsızlanır. Basit bir yer değiştirme anında omzuna dokunmak ya da yapılan bir espri sonrası hoşlanan kişi, hoşlandığı kişiye dokunmak için farkında olmadan fırsat kollayacaktır. 

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarını ilk kez cevapladı! Meğer Sinem Kobal...
İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu ayrılık iddialarını ilk kez cevapladı! Meğer Sinem Kobal...
Mehmet Ali Erbil'den bir skandal daha! TikTok canlı yayınında küfürler savurup, el hareketi çekti!
Mehmet Ali Erbil'den bir skandal daha! TikTok canlı yayınında küfürler savurup, el hareketi çekti!
Konya'da 28 yıl önce birini öldürdü ceza uygulanmadı!
Konya'da 28 yıl önce birini öldürdü ceza uygulanmadı!
Zafer Partisi'nde istifa depremi! Ümit Özdağ'ın yardımcısı partisinden istifa etti
Zafer Partisi'nde istifa depremi! Ümit Özdağ'ın yardımcısı partisinden istifa etti
Baltık ülkelerinden Rusya'dan kaçanlarla ilgili karar
Baltık ülkelerinden Rusya'dan kaçanlarla ilgili karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
Almanya'da düğünden kovulan Solmaz uyuşturucu mu aldı açıklamalar çok vahim!
Almanya'da düğünden kovulan Solmaz uyuşturucu mu aldı açıklamalar çok vahim!
Destici: Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen Türkiye'yi bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır
Destici: Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen Türkiye'yi bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır
Hande Sarıoğlu'nu hiç böyle görmemiştiniz! Estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!
Hande Sarıoğlu'nu hiç böyle görmemiştiniz! Estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!
Nişanlısını otel odasında boğarak öldüren sanık için istenen ceza belli oldu
Nişanlısını otel odasında boğarak öldüren sanık için istenen ceza belli oldu