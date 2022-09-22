Konuştuğunuz kişinin sizden hoşlandığını bu yöntemlerle anlayın

Aşk, zaten yeteri kadar karmaşıktır. Karşınızdaki kişinin hareketleri, zaten karmaşık olan bu durumu iyice anlaşılmaz bir hale getirebilir. Partnerinizin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın bazı yolları vardır. Bu tüyoları sizler için derledik...

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Kadınlar ve erkekler, ilişki ve aşk konusunda anlaşılmaz davranışlar sergileyebiliyor. İki taraf da birbirini anlamadığı durumda bazı püf noktalar var ki hayat kurtarır. İnsanlar yeni tanıştıkları ve yoğun duygular beslemeye başladıkları insanlara karşı incinmemek için temkinli yaklaşmak isterler. Bu da karşı tarafın sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanızı daha zor bir hale getirebilir ancak bu ipuçlarının işinize yarayacağından hiç şüpheniz olmasın. İşte konuştuğunuz kişinin sizden hoşlandığını belli eden bazı davranışlar...

Bakışlar

İster kaçamak bakışlar olsun, ister daha cesur bir göz teması... Bakışlar, karşınızdaki kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını görebilmenizi ve anlayabilmenizi sağlar. Bir kişi sizden hoşlanıyorsa, size bakarken göz bebekleri büyür ve gözlerinin içi parlar. Size baktığında göz bebekleri büyüyorsa kadın ve erkek fark etmeksizin en önemli ipuçlarından birini yakalamış olabilirsiniz. Unutmayın ki gözler, kalbin aynasıdır.

Beden dili

Beden dili, ilişkilerde bazı bilinmezleri anlayabilmek için en önemli şeylerden biridir. Sizden hoşlanan bir kişi öncelikle bunu beden dili ile ister istemez açık eder. Elini ve kolunu tam olarak nereye koyacağını bilemez ya da tam tersi benimsediği ve kendini rahat hissettiği tek bir pozisyonda durur. Hoşlanan bir kadın elini saçına götürebilir, ensesini açıkta bırakacak bir takım hareketler yapabilir. Hoşlanan erkek belirtileri ise daha çok vücut göstermekle ilgilidir. Geniş bir gerinme ile size kaslarını sergileyebilir. Bununla birlikte erkekler, hoşlandıkları kadın karşısında el bileklerini gösterme eğilimdedir.

Temas etmek

Birinden hoşlandığınızda farkında olmadan yaptığınız ilk hareketlerden biri bir şekilde ona dokunmaktır. Eğer bir arada bulunduğunuz kiş sizden hoşlanıyorsa, her fırsatta size temas etmek için fırsat kollayacaktır. Hem erkekler hem de kadınlar, hoşlandığı kişi ile tensel bir temas sağlamak için sabırsızlanır. Basit bir yer değiştirme anında omzuna dokunmak ya da yapılan bir espri sonrası hoşlanan kişi, hoşlandığı kişiye dokunmak için farkında olmadan fırsat kollayacaktır.