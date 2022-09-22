Davetsiz misafir geldiyse korkmayın! Hemen bir irmik helvası kavurun

Küçükten büyüğe herkesin büyük bir zevkle yiyeceği irmik helvası tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakacak. Pratik ve kolay hazırlanışıyla, çayın yanında ikram etmek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu enfes helvayı tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Herkesin bayılacağı birebir ölçülü irmik helvası tarifi...

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İrmik helvası tarifi

Davetsiz misafirleriniz çat kapı evinize geldiyse ve çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız bu irmik helvası tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin ilgi odağı olacak. Özellikle çocuklar, yapacağınız bu tatlıya bayılacak. Ağızda dağılan muhteşem dokusuyla sizi bambaşka diyarlara götürecek olan bu irmik helvasını yerken parmaklarınızı da yiyeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı irmik helvası tarifi...

İrmik helvası için malzemeler:

- 2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı

- 2 su bardağı irmik

- 1,5 su bardağı şeker (Çok şekerli sevmeyenler 1’e kadar indirebilir)

- 2 su bardağı su

İrmik helvası yapılışı:

- İrmik helvası yapmak için öncelikle tereyağını tavada eritip irmiği üzerine dökün ve orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte yaklaşık 3 dakika kadar, sürekli karıştırarak kavurun.

- 3 dakika sonunda ocağın altını kısıp 3 dakika da kısık ateşte iyice kavurun.

- Bu sürede irmiğin rengi bayağı dönmüş oluyor. (Kremken açık sütlü kahve rengine dönüşüyor)

- Toplam 6 dakikalık bu sürenin sonunda şekeri ekleyin ve 4 dakika da şekerle kavurun. (Dilerseniz şekeri 1 bardağa kadar azaltabilirsiniz)

- Bu etapta çok çabuk kararacağı için hızlı davranmak ve irmiği yakmamak gerekiyor.

- Toplamda 10 dakikalık kavurmanın sonunda altını kısıktan normale getirip suyunu ekleyin.

- Su kaynayınca ocağın ayarını tekrar kısığa getirip birkaç kez karıştırdıktan sonra, birazcık akışkan ve sulu bırakıp altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.

- İlk sıcaklığı çıktıktan sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

***Bu tarifin bir özelliği de rengin biraz koyu olmasıdır, siz sevmiyorsanız daha açık renkli bırakabilirsiniz.