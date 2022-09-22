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AK Parti'den BM Zirvesi sonrası açıklama geldi

AK Parti'den BM Zirvesi sonrası açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sn. Zelensky ve Sn. Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM zirvesi sürecindeki gelişmeleri değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.

Sn Cumhurbaşkanımızın, Sn Zelensky ve Sn Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır." 

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