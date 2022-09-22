MSB duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde hain teröristlere karşı mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda Zeytin Dalı bölgesinde PKK'lı teröristler Türk Silahlı Kuvetleri'nin üs bölgesine taciz ateşi açtı.
14 PKK'lı etkisiz
Türk askerinin gerekli karşılığı vermesiyle 14 PKK'lı öldü.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.