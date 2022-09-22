Evde bayatlayan ekmeklerden gerçeğini aratmayan pizza tarifi

Gerektiğinden fazla alınan ekmekler, kısa sürede bayatlıyor ve yenilmeyecek duruma geliyor ve bu ekmekler çöpe atılıyor. Bu israf ise uzun vadede bütçeye gereksiz bir yük bindiriyor. Bayat ekmeklerle yapılan birçok tarif bulunuyor. Bunlardan birisi ise tepside bayat ekmek pizzası.

İşte size bayat ekmekleri çöpe atmaktan kurtaracak, gerçek pizzaları aratmayan tepside bayat ekmek pizzası malzemeleri ve tarifi...

1 adet bayat ekmek

Sosu için:

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

10 dilim sucuk

1 adet domates

5 adet siyah zeytin

5 adet yeşil zeytin

Rendelenmiş kaşar peynir

Tepside bayat ekmek pizzası yapılışı:

Tepside bayat ekmek pizzası tarifi için; ilk olarak 1 adet bayat ekmeği çok kalın olmayacak şekilde dilimlere ayırın. Sonrasında ekmek dilimlerini yağlı kağıt serili bir fırın tepsisi içine yan yana olacak şekilde düzgünce dizin.

Bayat ekmek pizzasının sosunu hazırlamak için; bir kap içine 2 adet yumurtayı kırın. Yumurtaların üzerine 1 buçuk çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edin. Sonrasında 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ilave edin. Tüm sos malzemelerini tel çırpıcı kullanarak iyice karıştırın.

Fırın tepsisi içine dizdiğiniz ekmek dilimlerinin üzerine hazırladığınız sosu kepçe yardımı ile düzenli şekilde dökün. Sonrasında ekmeklerin üzerine rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde serpiştirin. Pizzanın üzeri için; 1 adet kırmızı biber ve 1 adet yeşil biberin çekirdek kısımlarını temizleyerek, küçük küçük doğrayın. 5 adet siyah zeytin ve 5 adet yeşil zeytinin çekirdeğini çıkartıp, küçük küçük doğrayın. 1 adet domatesi de küçük parçalar halinde dilimleyin. Pizzanın üzerine doğranmış biberleri, zeytinleri, domatesleri ve 10 dilim sucuğu zevkinize göre yerleştirin.

Hazırladığınız bayat ekmek pizzasını daha önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyun. Bu pizzayı 10-15 dakika kadar pişirin. Sonrasında pizzayı fırından çıkartın. Üzerine rendelenmiş kaşar peynir serpiştirip ve tekrar fırına verin. Kaşar peynirler iyice eriyene kadar pişirin.

Tepside bayat ekmek pizzası piştikten sonra dilimleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz.

Tepside bayat ekmek pizzası ne kadar sürede hazırlanır?

Tepside bayat ekmek pizzası tarifini hazırlamak için toplamda 25 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 10 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 8 dilim tepside bayat ekmek pizzası için geçerlidir.