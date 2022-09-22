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CHP'li Engin Altay: Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler

CHP'li Engin Altay: Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iktidarın göçmen politikasını eleştirerek, "Türkiye'nin sokaklarını bunlardan kurtaracağız. Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, İzmir İl Başkanlığı’nda Türkiye gündemi ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Özcan Purçu katıldı.

"Türkiye'yi siz Batı'nın göçmen deposu yaptınız"

Hükümetin göçmen politikasını eleştiren Altay, şunları söyledi:

"Sokaklarımızda huzur kalmadı. İnsan haklarına saygılıyız. Ülke olarak savaştan kaçanlara bakabilecek kabiliyetteyiz. Ama Türkiye’nin dokusunu bozamazsın, buna hakkın yok. Türkiye’yi siz batının göçmen deposu yaptınız. Bunların bir huyuna hastayım. Dışarda kapalı kapılar ardında her türlü pazarlığı yaparlar. İçerde de sahte kabadayı gibi efelenirler. Böyle devlet yönetilir mi? Türk milletinin hiçbir yöneticisi bizi bu kadar zorda ve darda bırakmadı. Göçmen meselesiyle ilgili Suriyelisi, Afgan’ı fark etmez. Türkiye’nin sokaklarını bunlardan kurtaracağız. En geç 2 yıl içinde sokaklarımız 5- 6 yıl önceki huzur iklimine dönecek. Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler.

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