AK Parti'den 265 günlük araştırma: Kılıçdaroğlu hiç "FETÖ" demedi

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun 10 aydır yaptığı yaklaşık 400 konuşmayı inceledi. Araştırmada, Kılıçdaroğlu'nun 265 gündür bir kere bile "FETÖ" demediği görüldü.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'yü rahatsız eden bir açıklama yapmış, kısa sürede açıklaması CHP'nin resmi hesabından silinmişti.

265 günlük konuşması incelendi

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun 1 Ocak 2022'den bugüne kadarki süreçte yaptığı yaklaşık 400 açıklamayı inceledi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 10 aylık araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Kılıçdaroğlu 10 aydır hiç "Fetö" demedi

"KHK'lıların hepsini görevlerine iade edeceğini" belirten Kılıçdaroğlu'nun 10 aylık süreçte "FETÖ" kelimesini kullanmadığına dikkati çeken Arvas, "Bu tesadüf değil. Hatırlarsanız firari FETÖ'cüler, 'FETÖ kelimesini kullananlar soykırım suçuna ortaktır' tehdidinde bulunmuştu" ifadelerini kullandı.

"Fetö'yle helalleşiyor"

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanı olduğuna işaret eden Arvas, CHP liderinin FETÖ'yle helalleştiğini söyledi. Arvas, Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğini şöyle değerlendirdi:

"Bu helalleşme ihanetinin arkasında yatan tek sebep FETÖ’cülerin oyunu alabilmek değil.

Geçtiğimiz aylarda çeşitli CHP’li isimlerin dile getirdiği “Cumhurbaşkanı adayı ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" itirafı bu adımdan ayrı düşünülemez."

"Gözü kararmış isimlerin adımları milli güvenliği tehdit ediyor"

"FETÖ’nün Türkiye’ye ihanetleri karşılığında ABD’de bazı çevrelerde elde ettiği ilişkileri bir güç olarak Kılıçdaroğlu’na kabul ettirdiği çok açık" diyen Arvas, "Erdoğan karşıtlığından gözleri kararmış isimlerin attıkları adımların milli güvenliği tehdit ettiğine" vurgu yaptı.

"Pkk" demeyi de bıraktı

Arvas'ın paylaştığı diğer bilgi de dikkati çekti. Buna göre, CHP lideri geçtiğimiz yıla kadar PKK'yı lanetlese de bu yılki konuşmalarında da PKK kelimesini kullanmamaya başladı.

Arvas, değerlendirmelerini şu soruyla noktaladı:

"Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda alakalı alakasız pek çok konuda vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda bir açıklamasını hatırlayan var mı?"