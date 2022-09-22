Bu şifa kaynağı hemoroid sıkıntısı çekenlere ilaç gibi geliyor! Sadece yutun!

Bilinen oldukça hastalığa faydası olduğu bilinen çörek otu, genellikle pasta ve böreklerde kullanılıyor. Ezilerek, çiğnenerek veya suyla karıştırılarak tüketilen çörek otu, yutarak tüketildiğinde de türlü hastalıklara fayda sağlayabiliyor.

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Çörek otu farklı şekillerde kullanım amacına göre tüketilmektedir. Hiçbir işlemden geçmemiş hali poğaça ve böreklerde kullanıldığında bu gıdalara lezzet katarken, dövülmüş hali ve yağının da pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

Çörek otunun faydaları nelerdir?

Çörek otu faydaları saymakla bitmiyor. Çörek otu faydaları arasından en belirgin olanları şu şekilde sıralanabilir.

Çörek otunun öksürüğü kesme özelliği vardır.

Hücreleri yenileyen çörek otu yaraları hızla iyileştirir.

Mide dostu olan çörek otu hazmın kolaylaşmasına destek verir.

Regl döneminde oluşan ağrıları ve çeşitli sorunları hafifletir.

Erken menopozu engeller ve kadınlık hormonunu güçlendirir.

Romatizma hastalıklarını iyileştirir.

Böbrekleri temizleyen çörek otunun idrar söktürücü özelliği vardır.

Baş ağrısı ve migren rahatsızlıklarına iyi gelir.

Gribal enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklığı kuvvetlendirir.

Çörek otunun zararları nelerdir?

Sayısız faydaları bulunan çörek otu, diğer tüm faydalı besinler gibi fazla kullanıldığında bazı zararlara yol açabiliyor. Çörek otu zararları arasında öne çıkanlar ise şu şekilde;

Fazla kullanılırsa böbreklere ve karaciğere zarar verebilir.

Alerjik bünyelerin kontrollü kullanmasında fayda vardır. Alerjiye yol açabilir.

İlaçların bazılarıyla etkileşimi olabilir.

Emzirme dönemi ve gebelikte doktorunuzla görüşmeden kullanmayın.

Çörek otunun cilde olan faydaları neler?

Çörek otu cilde faydaları arasında en çok bilinen, ciltteki lekelere iyi gelmesidir. Bunun yanı sıra çok fazla güneşe maruz kalan kişilerde oluşan yanıklar için de faydası bulunuyor. Çörek otu düzenli kullanımda cildi parlatır, sıkılaştırır ve güzelleştirmeye yardımcı olur Çörek otu antioksidan özelliğe sahip olduğundan ayak mantarını iyileştirir ve yeniden oluşmasının önüne geçer.

Çörek otu günde ne kadar tüketilmeli?

Çörek otu oldukça kuvvetli bir baharat olması sebebiyle dikkatli tüketilmelidir. Çörek otu günde ne kadar tüketilmeli diye araştıranlar için öncelikle çay kaşığıyla ölçüm yapmaları önerilir. Örnek olarak günlük çörek otu tüketiminin üç defa birer çay kaşığını geçmemesi gerekmektedir.

Çörek otu yutmanın faydası nedir?

Çörek otu, binbir türlü faydası olan bir bitki. Öksürüğe iyi gelen çörek otunu çiğnemeden sabahları aç karnına yarım çay kaşığı kadar az su ile hap gibi yutmak, bağırsakları yumuşatarak temizliyor. Çörek otu aynı zamanda hazmı kolaylaştırıp baş ağrısını da hafifletir. Çörek otunun bir diğer faydası da balgamı vücuttan atması olarak bilinir.