Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'ın liderlere verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı ABD Başkanı Joe Biden'ın BM'nin 77. Genel Kurulu'na katılan liderler onuruna verdiği yemekten fotoğraflar paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere haftayı ABD'de geçirdi.

Genel Kurula hatap eden Erdoğan çok sayıda kurum ve isimle de bir araya gelerek sayısız görüşme gerçekleştirdi.

Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı temaslarının ardından yurda dönerken, programı kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe de katıldı.

Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Özel programa ilişkin fotoğraflar servis edildi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda " Cumhurbaşkanımız, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ve eşleri onuruna düzenlediği resepsiyona katıldı." denildi.

"O Biden, ben Erdoğan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında Biden ile baş başa görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters muhabirinin "Biden ile görüşmek olmayı diler miydiniz" sorusuna "Yoo, niye? O Biden, ben Erdoğan" sözleriyle karşılık verdi.