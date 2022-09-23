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Tuğçe Kandemir konserinde 3 ayrı bıçaklı kavga çıktı! 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Tuğçe Kandemir konserinde 3 ayrı bıçaklı kavga çıktı! 1’i ağır 4 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen Tuğçe Kandemir konserinde çıkan bıçaklı kavgalarda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çayı Parkında Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen Tuğçe Kandemir’in konseri esnasında alanda bulunan bir grup şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar birbirine bıçakla saldırdı.

Yaşam mücadelesi veriyor

Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

İkinci kavgada da bıçaklar konuştu

Konserin devam ettiği esnada konser alanında yine iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Burada çıkan kavgada ise bir kişi koluna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konser bitiminde üçüncü kavga

Konser bitimine yakın ise iki kişi bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan her iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konserde çıkan olaylardan dolayı yaralanan 1’i ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

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