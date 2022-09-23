BIST 3.295
DOLAR 18,39
EURO 18,03
ALTIN 988,79
HABER /  EKONOMİ

Cem Küçük'ten olay faiz ve dolar yorumu! 'Geçen sene dolar uçuyordu şimdi uçmuyor'

Cem Küçük'ten olay faiz ve dolar yorumu! 'Geçen sene dolar uçuyordu şimdi uçmuyor'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Merkez Bankası'nın dün faiz indirimine gittikten sonra doların tarihi rekor kırarak 18.40 seviyesine ulaşmasıyla ilgili yazısı olay. "Geçen sene faiz indirilince dolar uçuyordu, şimdi öyle olmuyor" diyen Küçük bakın bunu neye bağladı?

Abone ol

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Merkez Bankası'nın faizi indirdikten sonra doların rekor kırarak 18.40 seviyesine ulaşmasıyla ilgili yazdı. "Geçen sene faiz indirince dolar tutulmuyordu" diyen Cem Küçük, "Hatta faiz konusu olmadığında da dolar çıkıyordu. Kur korumalı mevduat çıkınca dolar bir ara 12 TL’ye indi. Sonra tekrar 18 lira oldu. Ama geçen seneki şartlar olsaydı dolar belki uçardı" dedi. Cem Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Bunlar iyi haberler' 

- Şimdi öyle olmuyor. Ülkeye 24 milyar dolar para girdi. Çok büyük rakam bu. Dört gün önce Hazine uygun bir faizle 26 milyar TL borçlandı. Bunlar iyi haberler. 
 
- Türkiye, Batı’nın aksine faizleri indiriyor. Amerika Merkez Bankası faizleri 75 baz puan artırdı. Avrupa Merkez Bankası da aynı hamleleri yapıyor. Nobelli iktisatçı Joseph Stiglitz faizi artırmanın bir işe yaramadığını söyledi. 

Bakalım ne olacak?

- Tabii ABD ve AB’nin yaptıklarının işe yarayıp yaramadığını görmek için biraz zaman lazım. Ama bize bakarsak durum şu: Döviz geçen seneki gibi olmuyor. Yani çok artmıyor. Geçen yıl faiz düşecek haberi bile dövizin uçmasına yetiyordu. Bakalım ne olacak?

ÖNCEKİ HABERLER
Tuğçe Kandemir konserinde 3 ayrı bıçaklı kavga çıktı! 1’i ağır 4 kişi yaralandı
Tuğçe Kandemir konserinde 3 ayrı bıçaklı kavga çıktı! 1’i ağır 4 kişi yaralandı
Adana'da DEAŞ operasyonu! Yabancı uyruklu 7 şüpheli için gözaltı kararı
Adana'da DEAŞ operasyonu! Yabancı uyruklu 7 şüpheli için gözaltı kararı
Göçmenleri taşıyan tekne battı: 34 ölü
Göçmenleri taşıyan tekne battı: 34 ölü
Avrupa basınında Türkiye manşetleri: Erdoğan'a büyük övgü
Avrupa basınında Türkiye manşetleri: Erdoğan'a büyük övgü
Resmi açıklama geldi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
Resmi açıklama geldi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
CHP'li Engin Altay: Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler
CHP'li Engin Altay: Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler
Türkiye, Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı
Türkiye, Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı
AK Parti'den 265 günlük araştırma: Kılıçdaroğlu hiç "FETÖ" demedi
AK Parti'den 265 günlük araştırma: Kılıçdaroğlu hiç "FETÖ" demedi
KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
Bu şifa kaynağı hemoroid sıkıntısı çekenlere ilaç gibi geliyor! Sadece yutun!
Bu şifa kaynağı hemoroid sıkıntısı çekenlere ilaç gibi geliyor! Sadece yutun!