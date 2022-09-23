Cem Küçük'ten olay faiz ve dolar yorumu! 'Geçen sene dolar uçuyordu şimdi uçmuyor'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Merkez Bankası'nın dün faiz indirimine gittikten sonra doların tarihi rekor kırarak 18.40 seviyesine ulaşmasıyla ilgili yazısı olay. "Geçen sene faiz indirilince dolar uçuyordu, şimdi öyle olmuyor" diyen Küçük bakın bunu neye bağladı?

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Merkez Bankası'nın faizi indirdikten sonra doların rekor kırarak 18.40 seviyesine ulaşmasıyla ilgili yazdı. "Geçen sene faiz indirince dolar tutulmuyordu" diyen Cem Küçük, "Hatta faiz konusu olmadığında da dolar çıkıyordu. Kur korumalı mevduat çıkınca dolar bir ara 12 TL’ye indi. Sonra tekrar 18 lira oldu. Ama geçen seneki şartlar olsaydı dolar belki uçardı" dedi. Cem Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Bunlar iyi haberler'

- Şimdi öyle olmuyor. Ülkeye 24 milyar dolar para girdi. Çok büyük rakam bu. Dört gün önce Hazine uygun bir faizle 26 milyar TL borçlandı. Bunlar iyi haberler.



- Türkiye, Batı’nın aksine faizleri indiriyor. Amerika Merkez Bankası faizleri 75 baz puan artırdı. Avrupa Merkez Bankası da aynı hamleleri yapıyor. Nobelli iktisatçı Joseph Stiglitz faizi artırmanın bir işe yaramadığını söyledi.

Bakalım ne olacak?

- Tabii ABD ve AB’nin yaptıklarının işe yarayıp yaramadığını görmek için biraz zaman lazım. Ama bize bakarsak durum şu: Döviz geçen seneki gibi olmuyor. Yani çok artmıyor. Geçen yıl faiz düşecek haberi bile dövizin uçmasına yetiyordu. Bakalım ne olacak?