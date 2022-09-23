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10 saattir haber yok! Abdurrahman için kent ayakta

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
10 saattir haber yok! Abdurrahman için kent ayakta

 KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre evinden saat 17.30'da ayrılan Abdurrahman Eker kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım talebinde bulundu.

Bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı. Polis, kayıtlarda Eker'in yalnız başına mahalle içerisinde ilerlediğini tespit etti.

Ekipler, yaklaşık 10 saattir izine rastlanılmayan Eker'in, evden çıktıktan sonra kent genelinde etkili olan şiddetli yağmura yakalanıp, bir yere sığındığı ihtimali üzerinde duruyor.

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