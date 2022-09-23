Feherbahçe'den Napoli'ye giden Kim Min-Jae devre arasında İngiliz devine transfer oluyor

Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye imza atan Kim Min-Jae'nin Napoli hikayesi kısa sürecek. Tottenham, yıldız oyuncuya kancayı taktı. Güney Koreli ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Tottenham'ın bu transferi devre arasında biteceği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin İtalya serüveni kısa sürüyor. Napoli'de de kaldığı yerden devam eden yıldız oyuncuya İngiliz devi talip oldu.

İngiltere'nin köklü takımı Tottenham'ın savunmayı güçlendirmek için Kim Min-Jae'yi listesine aldığı öğrenildi. Güney Koreli oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkaran Tottenham, devre arasında bu transferi bitirmeyi planlıyor.