Meteoroloji duyurmuştu! Beklenen kar yağışı başladı iki gün fena olacak bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji bir çok şehir için yağış ve soğuk uyarısı yaparken, uzmanların "geliyor" dediği kar yağışı nihayet geldi. Uludağ'da kar yağışı başladı. Yağış daha çok zirve ve oteller bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışının sadece bugün ve gece etkili olacağı, yarın karın yerini güneşli havaya bırakacağı bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıkları bu geceden itibaren daha da düşecek.