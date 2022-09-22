Meteoroloji duyurmuştu! Beklenen kar yağışı başladı iki gün fena olacak bu illerdekiler dikkat
Günlerdir "geldi, geliyor" denilen kar nihayet geldi. Kış turizminin merkezi Uludağ'a ilk kar düştü. Erciyes de beyaz örtüye büründü. Geçen yıl 22 Eylül'de düşen ilk karın bu yıl da aynı tarihte yağması şaşırttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklığın mevsim normalleri altına ineceğini bildirdi. Bugün de birçok şehirde sağanak yağış var. Hava sıcaklığı çok fena düşüyor...
Meteoroloji bir çok şehir için yağış ve soğuk uyarısı yaparken, uzmanların "geliyor" dediği kar yağışı nihayet geldi. Uludağ'da kar yağışı başladı. Yağış daha çok zirve ve oteller bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışının sadece bugün ve gece etkili olacağı, yarın karın yerini güneşli havaya bırakacağı bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıkları bu geceden itibaren daha da düşecek.
Geçen yıl da 22 Eylül'de yağmıştı
Bursa'da göller bölgesinde koyunlarını otlatan bir çoban da kar yağışını cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kar yağışının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 22 Eylül'de başlaması dikkat çekti.
Kayseri, Erciyes'te de mevsimin ilk kar yağışı beyaz örtü oluşturdu.
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin hava durumu raporunda pazar gününden itibaren havaların ısınacağı görülüyor."