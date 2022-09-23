Kızıyla birlikte motoruyla kaza geçiren Acun Ilıcalı'nın hastaneden ilk görüntüleri ortaya çıktı! İlk açıklama geldi

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de motoruyla bir kaza geçirdi. Kazanın ardında vücudunda kırık olduğu öğrenilen Ilıcalı, hastaneye kaldırıldI ve ameliyat oldu. Hastaneden taburcu olan Acun Ilıcalı, kendisine çarpan şahıs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

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Acun Ilıcalı, imzasını attığı her projeyle oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken isim, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir motor kazası yaşadı. Kemerburgaz Caddesi'nde yaşanan kazada ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada Acun Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif derecede yaralanmıştı. Ilıcalı ve kızı daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına altına alınmıştı.

3 günlük tedavi süreci

Hastaneye kaldırılmasının ardından bir ameliyat geçiren Acun Ilıcalı'nın durumunun iyi olduğu, ilk duyumlar arasındaydı. Ünlü televizyoncunun hastanede yapılan ilk tedavisinde kolundaki bir kemikte kırık meydana geldiği öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti. Ameliyat olan ve koluna platin takılan Ilıcalı, 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Acun Ilıcalı hastaneden beraberindekilerle yürüyerek çıkış yaparken, kolunun sargılı olduğu görüldü.

İlk açıklama geldi

Ünlü yapımcının hastaneden ilk görüntüleri geldi. Acun Ilıcalı, hastane çıkışında görüntülendi. Hastane çıkışı, basın mensuplarına çok özel ve önemli açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, söyledikleriyle herkesin takdirini topladı.

''Hata insana mahsus''

Hastane önünde basın mensuplarının sorularına cevap veren ve önemli açıklamalarda bulunan Ilıcalı, 'Maalesef dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık. Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus. Tabi biraz hırpaladı, kalın bir kemikti kırılan. Hastanedeki herkes sağ olsun çok güzel ilgilendi. Bunun dışında arayıp soran yüzlerce dostuma çok teşekkür ederim, böyle olaylarda insanın sevildiğini hissetmesi acıyı biraz olsun gideriyor" ifadelerini kullandı. Ilıcalı, daha sonra hastane önünde kendisini bekleyen arabaya binerek hastaneden ayrıldı.