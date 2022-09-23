Hadise'yi bir dövmedikleri kaldı! Söylemezsem Olmaz programında bombanın pimini çekecek sözler

Boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında yaşananlar magazin gündemine yön vermeye devam ediyor. Ayrılık kararı sonrası ikilinin her açıklaması olay olurken geçtiğimiz günlerde güzel şarkıcının konserde yüzüğünü fırlatması çokça konuluşmuştu. Söylemezsem Olmaz programında konuyu ele alan sunucu Arto, Hadise'nin bu hareketiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü. İşte programda günlerdir konuşulan olayla ilgili yapılan çarpıcı açıklamalar...

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Beyaz TV'de yayınlanan ve ekranların fenomen programı Söylemezsem Olmaz'da sözleri ve yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medyada gündeme gelen Arto'nun ünlü şarkıcı Hadise ile ilgili ortaya attığı iddialar ve sarf ettiği sözler gündeme bomba gibi düştü.

Hadise'yi bir dövmedikleri kaldı

4 aylık evliliği sonlandırma kararı alan Hadise'nin iddaya göre eşi Mehmet Dinçerler ayrıldıktan sonra ünlü şarkıcıya hediye ettiği yüzüğü geri istemesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir konserinde şarkı söylediği sırada parmağındaki yüzüğünü çıkararak yere fırlatması bu iddiaları doğrular nitelikteydi. Hadise'nin bu hareketi magazin programlarında oldukça ses getirirken Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Arto yaptığı açıklamalarla Hadise'yi yerden yere vurdu.

"Boşanma işini tümüyle şova çevirdi"

Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında yaşananlar her gün magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediliyor. Yaptıkları açıklamalar ve her hareketleri olay olurken, Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Arto yaptığı açıklamalarla Hadise'yi adeta yerden yere vurdu. Arto zehir zemberek açıklamasında, "Boşanma işini tümüyle şova çevirdi, harika bir strateji uyguluyor. Sen daha düne kadar O Ses Türkiye'den sonra görünmüyordun bile, şimdi bir sürü sahne alıyorsun. Çok güzel konserlere kondun" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucunun daha önce Bebek Kaan'dan" iması ile "Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile görüştüğü" iddiası sosyal medyayı birbirine katmış, uzun günlerce konuşulmasına sebep olmuştu.

Mehmet Dinçerler istedi, Hadise fırlattı

Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 4 ay önce nikah masasına oturmuş ve dünyaevine girmişti. Ayrılık iddialarının ardından çift ayrılma kararı aldı ve anlaşmalı boşanamadıkları için Hadise, Mehmet Dinçerler'e çekişmeli boşanma davası açtı. İddialara göre iş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise'ye aldığı 3 milyon dolarlık yüzüğü geri istedi. Yüzükle de kalmayıp, düğünde takılan takıların hepsini istedi.

Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken şarkıcı Hadise'nin ne yapacağı ise merak konusu olmuştu. Güzel şarkıcı geçtiğimiz gecelerde İstanbul'da sahne aldı. Ataşehir'de konser veren ünlü şarkıcı, sahnede şarkısını söylerken iddia edilen Mehmet Dinçerler'in geri istediği yüzüğü çıkartıp fırlattı. Hadise Prenses şarkısında "Prensesler gibiydim ben baba evinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözleri sırasında yüzüğü çıkarıp atmasıyla herkesin dikkatini çekmişti.