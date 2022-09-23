Kötü kokan lavabonuzu 5 dakikada böyle temizleyin mis gibi olsun

Zaman zaman ya mutfaktan ya da banyodan burnumuza kötü kokular gelir. Hepimizi rahatsız eden bu konunun kaynağı genellikle lavabonun giderleridir. Lavabo içinde birikenler giderek yoğunlaşır ve kötü bir koku yapar. Peki evde, kendi yöntemleriniz ile doğal yolla nasıl lavabonuzu açabilirsiniz? İşte bilmeniz gereken 5 farklı yol...

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Yemek artıkları giderek özellikle mutfakta lavabonuzda birikir ve kötü bir koku ortaya çıkar. Bu kokular da genellikle mutfak ya da bayodan gelir. Bunun nedeni yeteri kadar temizlenmemiş, ihmal edilmiş lavabolardır. üzenli şekilde lavaboyu temizlerseniz, kötü kokuları da yok etmiş olursunuz. Peki tıkanan ya da kötü kokan lavabolarınızı nasıl temizleyeceğinizi bilmiyor musunuz? İşte bizden size evde, doğal yöntemlerle lavabonuzu temiz tutacak yöntemler...

Gider üzerindekileri peçete yardımı ile alın

Lavabo içine bulaşık yıkama esnasında bazı yemek artıkları dökülmektedir. Bu yemek artıkları lavabo deliklerini tıkayarak suyun gitme hızını düşürür ve gider borusunda birikme meydana getirir.

Eğer lavabonun tıkanmasını önlemek isterseniz; her bulaşık yıkama sonrasında kalan artıkları peçeteyle alıp çöpe atabilirsiniz.

Yemek artıkları hem lavabo giderinin kötü kokmasına hem de gider borusunun tıkanmasına neden olur.

Lavabo açmaya öncelikle bu işlemden başlamanız önerilir. Aksi halde dolu olan lavabo, uygulanan işlemi kabul edemez ve kullandığınız malzemelerin etkisini gösteremez.

Lavabonun içini tel yardımı ile temizleyin, ovalayın

Lavabo giderinde bir şeyler kaldığını düşünüyorsanız; kalın bir tel yardımıyla delikleri temizleyin. Bir yandan lavabo deliklerine teli sokarken diğer yandan musluk suyunun açık olmasını sağlayın. Siz deliklerden gideri temizlerken su da kirlerin daha hızlı akmasını sağlar.

Lavabonun içine sıcak su akıtın

Sıcak suyun yemek artıklarını daha hızlı eritme ve akıtma etkisi bulunur.

Bu nedenle lavabo giderini ve tıkanıklığı açmak için zaman zaman kaynar su dökmeniz gerekir. Her bulaşık yıkama sonrasında ya da banyo lavabosunu kullanımdan sonra, lavabo deliklerinden sıcak su akıtmanız önerilir.

Karbonat ve sirkeli su hazırlayın

Lavabo tıkanıklığını açmak ve lavabo giderinde oluşan kireçlenmeyi önlemek için evinizde bulunan sirkeyle karbonat size yardım edecektir.

*Boş ve su akıtılmış lavabonun içine 1 fincan dolusu karbonat dökün.

*Karbonatın tüm lavabo yüzeyine gelmesine özen gösterin.

*Özellikle de lavabo deliklerinde bolca dökmelisiniz.

*Şimdi karbonatın döküldüğü yerlere beyaz sirke ya da elma sirkesi dökün ve karbonatın köpürmesini bekleyin.

*Sirkeyle etkileşime giren karbonat, keskin bir koku yayacaktır bu esnada kokuyu içinize çekmeyiniz.

*5 dakika kadar bekledikten sonra hem lavabonun içini hem de delikleri süngerle silin ve lavabo deliklerine sıcak su gönderin.

*Lavabonun gideri ve delikleri tertemiz olacaktır.

Tuz ve sirkeyle lavabonuzu temizleyin

Evinde karbonat olmayanlar, lavaboyu nasıl temizleyeceğini düşünüyor. Onlar için de bir yöntem öneriyoruz. Sofra tuzu ya da kaya tuzu varsa bu yöntem için deneyebilirsiniz:

Öncelikle lavabo deliklerine 1 çay bardağı kadar tuzu dökün.

Tuzun deliklerden girmesini ve delik kısmını kapatmasını sağlayın.

Tuzu döktükten sonra, dilediğiniz bir sirke türünü tuzun üzerine dökün. Elma sirkesi de beyaz sirkesi de size bu konuda yardım edecektir.

Tuz ve sirke aynı anda etkileşime girerek lavabo giderinde oluşan kirleri ve kireçleri temizleyecektir.

Bu yöntemi denedikten sonra lavabo giderine kaynar suyu dökerek son dokunuşu sağlayın.

Lavabo deliklerinin uzun süre temiz kalması için bu temizlik önerilerini her hafta denemeniz tavsiye edilir.

Lavabo açma işlemi ertelendiğinde ve ihmal edildiğinde mutfak ve banyolarda kötü koku oluşabilir.