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İstanbul'da 12 yaşındaki Samet'in okulda ölümünde flaş gelişme! Tutuklandı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 12 yaşındaki Samet'in okulda ölümünde flaş gelişme! Tutuklandı...

İSTANBUL'da 12 yaşındaki Samet Gül, okulda bir anda fenalaşıp yere yığılarak hayatını kaybetmişti. Samet'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 14 yaşındaki M.N.O'nun gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.

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İstanbul Halkalı'daki bir okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül'ün ölümüyle ilgili M.N.O adlı 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Küçükçekmece Halkalı’daki bir ortaokulda yaşandı. İddialara göre, öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül’ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, haber verilmesi üzerine çocuğun annesi ve dayısı okula geldi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Sevdet Gül, sinir krizi geçirdi.

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsi işleminin ardından Gül’ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Anne ve dayıdan korkunç iddia!

Yaşıtlarından bir grubun, ölmeden önce oğlu Samet Gül ile kavga ettiğini öne süren anne Sevdet Gül ile dayı Cüneyt Gül, ihmal olup olmadığının araştırılması için emniyete giderek şikayette bulundu. İddiaların araştırılmasını isteyen aile, konunun takipçisi olacağını söyledi.

Öte yandan, polis ekiplerinin incelemesinde herhangi bir kavganın olmadığı ve savcılığın hastanede yaptığı incelemede darp izine rastlanmadığı ifade edilmişti.

"Sağlam gönderdim ölüm haberi geldi" demişti

Anne Sevdet Gül, “Ben sabah Samet’imi kardeşi ile beraber okula sağlam gönderdim. Okuldan saat 12.45 geçe oğlumun ölüm haberi geldi. Aradılar, oğlun okulda bayılmış dediler. Ben gittim bahçede öğretmenler beni görünce paniklediler. Ama ben çocuğumu göremedim ama uzaktan gördüm. Hırkasından tanıdım çocuğum, baygın bir şekildeydi, ambulansla beraber içeri girdik. Kim yapmış, kim sebep olmuş? Kasten olmamıştır, kimse kimsenin canını kasten acıtmaz. Hocaların da evlatları vardır” diye konuştu.

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