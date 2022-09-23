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Gelecek Partili Selçuk Özdağ Meral Akşener'e seslendi: Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız

Gelecek Partili Selçuk Özdağ Meral Akşener'e seslendi: Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız

Altılı masada gerilimi tırmandıracak açıklama Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan geldi. Özdağ, “Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar." dedi.

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Altılı masada kriz iddiası büyüyor. Financial Times'ın "Teoride Erdoğan'a karşı birleşmesi gereken parti liderleri birlikte çay bile içmeyi reddediyor" haberi gündem olurken, son açıklama Gelecek Partisinden Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan geldi.

"Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız"

Özdağ, “Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız.” açıklamasını yaptı.

"Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız"

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, “Akşener, bu durumu nasıl karşılar” sorusuna Özdağ, “Meral Hanım ‘Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı’ demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece ‘hülle’ yaptılar. Adına da ‘demokratik darbe’ dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız” yanıtını verdi. 

"Altılı masanın adayı belli"

6’lı masanın Cumhurbaşkanlığı’nı “kesinlikle kazanacağını” dile getiren Özdağ, “Parlamentoda da çoğunluğu kazanacağız. Orada her partinin temsilcileri olacak” diye konuştu. “6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu” da söyleyen Özdağ, “adayın kim olacağına” yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı. Özdağ, “Seçim kararı alındıktan bir hafta sonra adayımızı açıklayacağız. Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak” ifadesini kullandı.

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