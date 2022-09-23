MasterChef'in Somer Şef'i sözleriyle yarışmaya damga vurdu! Yarışmanının ortasında cinsellik tavsiyesi verdi

MasterChef yemek yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu geçtiğimiz aylarda kıyafetleri ile uzun süre gündemlerden düşmemişti. Ünlü isim bu defa yarışmada cinsellik tavsiyesi verdi. sözleri herkesi şok etti.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef Türkiye her sezon olduğu gibi bu sezonda ilgiyle takip ediliyor. Yarışmanının ilk sezonundan günümüze kadar jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu'da renkli kişiliği ve özel hayatı ile izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Eşini aldattığı iddialarıyla konuşulmuştu

Geçtiğimiz yıllarda MasterChef Türkiye'nin editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Somer Sivrioğlu eşi ve çocuklarının annesi Aslı Sivrioğlu ile 18 yıllık birlikteliğini sonlandırmıştı. 51 yaşında olan Somer Şef'in evliliklerinin aldatma nedeniyle bittiği günlerce konuşulmuştu.

Tesettür kıyafetiyle alay konusu oldu

Evli ve 2 çocuk babası olan Somer Şef'in editör Pınar Kayabaşı ile görüntü vermekten çekinerek gözlerden uzak yaşadığı ilişki Demet Özdemir Oğuzhan Koç çiftinin düğününde ilk kez objektiflere takılmıştı. Yeni aşkıyla uzun süre gündemlerden düşmeyen Sivrioğlu ardından kıyafetleri ile sosyal medyayı sallamıştı.

Uzun ve bol kıyafetleriyle alay konusu olan ünlü isime sosyal medyada tesettürlü kullanıcılar, "Yıllardır tesettürlüyüm böylesini ben bile bulamıyorum" yorumları yapmıştı. Somer Sivrioğlu bu defa bambaşka bir konu ile gündeme bomba gibi düştü.

Programda cinsel tavsiye verdi!

Her hareketiyle olay yaratan Sivrioğlu bu defa katıldığı bir programda söylediği sözlerle gündeme damga vurdu. Programda kendisi ve mesleği hakkında açıklama yapan ünlü isim "Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" cinsellik tavsiyesi sözleriyle herkesi şaşırttı.