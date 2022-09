Onlara dokunsanız ağlarlar! Aşırı duygusal olan bu burçları incitmemek çok zor

Bazı insanlar, olaylara karşı daha soğukkanlı tavırlar sergileyebilirken, bazıları ise aşırı duygusaldır. Kimini hiçbir şey kıramaz ve üzemez, kimi de tek bir bakışa dünyalarını başına yıkar. Bu aşırı duygusal insanların bulunduğu burçları sizler için derledik. Bakın hangi burçları incitmemek, kırmamak çok zor...

Abone ol

Bazı insanlar çok hassastır. Etrafında olup biten her şeyden çabucak etkilenebilirler. Onları duygusal anlamda yıpratmak ve modunu düşürmek çok kolaydır. Ufacık bir söz veya bir kötü bakışa bile hemen kırılabilir, derinden etkilenebilirler. Olayları fazla kafasına takar ve sürekli canını sıkan şeyi düşünüp dururlar. Astroloji dünyasında yer alan en duygusal burçları sizler için derledik. Siz de en duygusal ve kırılgan burçları merak ediyorsanız bu yazı tam size göre...

Yengeç burcu

Aşırı duygusal ve hassas burçlar listesi yapacak olursa, listenin ilk sırasında kesinlikle yengeç burcu yer alır. Yengeç burçları sevdiği insanlara karşı çok fazla duyarlı olur. Onların hayatlarını her zaman önemserler ve her daim kendinden bir şeyler vererek fedakarlıklar yapmaktan usanmazlar. Sert tartışmalar, kırıcı sözler ve olumsuz olaylar yengeç burçlarını derinden yaralar. Yengeç burçları çok kolay kırılır ve toparlanmaları da uzun sürer. Duygularıyla baş edemeyen yengeç burçları, zaman geçtikçe kendisini onarabilir ama içinde yine küçük de olsa kırgınlıklar kalabilir.

Balık burcu

Balık burcu insanları, hassas ve duygusal yapısıyla dikkatleri üzerine çeker. Balık burcu olan kişiler çevresindeki her insanın yardımına hemen koşar. Herkesin mutlu olmasını ister ve bunun için durmadan mücadele eder. Balık burçlarının mücadelesi görmezden gelindiğinde kalpleri çok kırılır ve aşırı derecede üzüntü duyarlar. Sevmeye ve sevilmeye düşkün olan balık burçları, duygularına karşılık bulamadığında da kendini çok kötü ve yetersiz hisseder. Uzun süre yalnız kalmak ve içine kapanmak isteyebilirler.

Terazi burcu

Terazi burcu insaları astrolojide, genelde değişken yapılarıyla bilinir. Ancak terazi burçlarının en bilindik başka bir özelliği çok duygusal olmalıdır. Bu kişiler, karşısında ağlayan birini gördüğü anda ağlamaya başlar. Terazi burçları ruh ikizi olduğuna inandığı birini bulduklarında, o kişiye karşı olan duyguları çok şeffaf olur. Hiçbir şeyi gizleme gereği duymazlar. Sevdiği insanlara karşı sevgisini her zaman hissettirirler. Sevdiklerinde tüm kalpleriyle seven terazi burçları eğer kırılırsa hayattan bir daha asla zevk alamazlar. Yaşanılan olumsuz ve can sıkıcı şeyleri düşünüp durur ve kendine hayatı zehir eder.