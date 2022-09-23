Yeni Peugeot 308 Türkiye'de satışa sunuldu Peugeot 308 fiyatı belli oldu

Peugeot'nun tamamen yenilenen 308 modeli teknolojik özellikleriyle Türkiye pazarında da satışa sunuldu. Yeni Peugeot 308 Türkiye’de Active Prime paketiyle 775 bin TL, Allure paketiyle 830 bin TL ve GT donanım paketiyle 915 bin TL fiyat etiketiyle yollara çıkıyor.

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Peugeot 308’in Türkiye basın tanıtımı Muğla’nın Göcek ilçesinde gerçekleştirildi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yeni Peugeot 308 ile hatchback segmentinde yeniden atılım içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Reyhanoğlu, "Türkiye otomotiv pazarında, Peugeot olarak 2021’in üstünde bir satış adedine odaklanıyoruz. Satışlarımızın yarısını oluşturan, SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 gibi SUV modellerimiz ile süregelen atağımızı yeni Puegot 308 ile bir üst seviyeye taşıyarak önümüzdeki dönemde yeni bir rekor kıracağımıza inanıyoruz.

Otomobil sevdalılarının merakla beklediği yeni aslan logosu, göz alıcı tasarımı ve rakipsiz teknolojik donanımlarıyla segmentinde eşsiz bir deneyim sunacak Yeni Peugeot 308 modelimizin de katkısıyla 2023 yılında daha yukarıları hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeni Peugeot 308 ile ilgili olarak C-Hatchback segmentinde sadece ana akım değil, özellikle segmentin üst sınıfını hedeflediklerini belirten Reyhanoğlu, "Yeni Peugeot 308, hem tasarımı hem konfor özellikleri hem de yenilikçi teknolojileriyle hatchback segmentinin en arzulanan seçeneklerinden biri konumunda olacak. Hayattan ne istediğini bilen, yaşamında bir üst aşamayı hedefleyen, bir otomobille eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenlere benzersiz bir teklif sunuyoruz. Günlük hayatı kolaylaştıran çok sayıda yeni teknolojisiyle yeni Peugeot 308, hem bugünün hem de yarının simge modeli olmaya aday." ifadelerini kullandı.

Reyhanlıoğlu, yeni Peugeot 308 için daha fiyatı açıklanmadan 400 adet sipariş aldıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye'ye 3 farklı donanımla geldi

Öte yandan, dünyada tanıtıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören ve satışa sunulduğu pazarlarda çok sayıda sipariş alan Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, yeni nesliyle Peugeot showroomlarındaki yerini aldı. Markanın yeni aslan logosunu taşıyan ilk model unvanına sahip olan yeni Peugeot 308’e özel veya üst sınıflardan aktarılan teknolojiler, kullanıcılarının günlük hayatını kolaylaştırıyor.

Yeni Peugeot 308, EAT8 otomatik şanzımanla kombine edilen 130 HP’lik 1.2 PureTech benzinli motoru ile aerodinamik tasarımı, verimliliği ve performansı en iyi şekilde birleştirerek sürüş konforu sunuyor. Yeni nesil Peugeot 308, Türkiye’de Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketiyle tercih edilebiliyor. Yeni Peugeot 308 Türkiye’de Active Prime paketiyle 775 bin TL, Allure paketiyle 830 bin TL ve GT donanım paketiyle 915 bin TL fiyat etiketiyle yollara çıkıyor.

Elektrikli modeller de gelecek

Yeni Peugeot 308 için ilk aşamada benzinli motor ve EAT8 otomatik şanzıman standart oluyor. Ancak ilerleyen dönemde yüzde 100 elektrikli modellerinin de Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. Peugeot'nun performans ve yakıt verimliliğindeki ödüllü benzinli motoru 1.2 PureTech, yeni 308’in güç ünitesini oluşturuyor. 5500 d/d’de 130 HP, 1750 d/d’de de 230 Nm üreten turbo benzinli ünite, EAT8 tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. 210 km/s maksimum hız ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlayan Yeni PEUGEOT 308’nin ortalama yakıt tüketimi donanıma bağlı olarak 5.8-5.9 lt/100 km olarak değişiyor.

Yeni Peugeot 308’in, standart konumdayken 412 litre olan bagaj hacmi, asimetrik katlanabilen arka koltuk sayesinde 1.323 litreye kadar genişletilebiliyor.

Yeni Peugeot 308, GT donanım seviyesinde, fiziksel klima panelinin yerini alan tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles ile donatılıyor. Merkezi ekranın hemen altında konumlandırılan i-Toggles, segmentte benzersiz bir görünüm ve ileri teknoloji düzeyi vadediyor.

i-Toggles, kullanıcının tercihine göre klima ayarları, telefon rehberi, radyo istasyonu, uygulama başlatma gibi fonksiyonlara atanabilen dokunmatik bir kısayol ekranı olarak kullanılıyor. i-Toggles, daha da kişiselleştirilerek sık aranan bir kişiyi arama veya sık gidilen bir konum için rota oluşturmak üzere de kısa yol oluşturma imkanı sunuyor.

6 farklı gövde rengi, 3 farklı iç mekan seçeneği

Yeni Peugeot 308’de 7 farklı gövde rengi seçeneği sunuluyor. Olivin Yeşil, Tekno Gri, İnci Siyah, Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı, Vertigo Mavi tüm donanım seviyelerinde sunuluyor. İç mekan kombinasyonları donanım seviyelerine göre değişiklik gösteriyor.

Bir başarı hikayesi olarak Peugeot 300 Serisi

Peugeot'nun yeni kompakt hatchback modeli 308, markanın bu segmentteki bugüne kadar global çapta gerçekleştirdiği 7 milyon adedin üzerinde satış rakamını, yeni jenerasyonuyla çok daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyor. 300 Serisi olarak adlandırılan seri, 2002’de 307 ile, 2014’de de 308 ile Avrupa’da Yılın Otomobili dahil olmak üzere birçok ödül almasıyla da öne çıkıyor.