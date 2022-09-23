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Yanmış tencereleri atmayın bu yöntemle yeni gibi yapın kullanın!

Yanmış tencereleri atmayın bu yöntemle yeni gibi yapın kullanın!

Mutfağa girip yemek yapmak, yaptığımız yemekleri sevdiklerimize yedirmek hepimizi mutlu eder. Fakat herkes gittikten sonra size kalan bulaşıklar özellikle yanmış tencereler mutluluğunuza gölge düşürse de evde kolay yöntemlerle yanmış tencereleri ilk günkü gibi temiz ve parlak yapmak kolay. Nasıl mı işte bilmenin gerekenler...

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Özellikle yağlı ve ağır yemekleri yaptıktan sonra bu tencereyi nasıl temizleyeceğim sorusu aklımızın bir köşesine takılır. Zaman zaman işkenceye dönen tencere temizliği hepimizin korkulu rüyası olsa da aslında evde basit yöntemlerle bu işi daha kolay ve pratik bir hale getirebiliriz. 

Mutfakta yemek yaparken sık sık kullandığımız teflon tencereler her ne kadar dayanılıklı olsa da zaman zaman yaptığımız yemeğin pişme derecesine göre zarar görebilir, yanabilir. Özellikle misafir ağırlamayı seviyorsanız ve sık sık güzel sofralar kuruyorsanız, tencere temizliği de sizin için önemli olacaktır.

Eğer sizi de kara kara düşündüren yanmış ya da kenarları kararmış tencereniz tavanız varsa doğru yerdesiniz! İşte doğal ve kolay yöntemlerle tanmış tencere-tava temizliği 

Bulaşık deterjanını deneyin

Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin. Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece bekletin. Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

Yanık kısımların tamamen temizlendiğine emin olduktan sonra tencereye 1 su bardağı karbonat koyun ve üzerine su ilave edin. Bir gece daha beklettiğiniz tencereyi tamamen temizleyerek kullanmaya devam edebilirsiniz.

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