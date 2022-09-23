Meral Akşener'e 'açım ölüyorum perişanım' diye sarılan kadının 2 dairesi çıktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Ankara Etimesgut’ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi’nin İYİ Parti üyesi olduğu ve 2 daire sahibi olduğu ortaya çıktı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Etimesgut'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yanına gelen bir kadın, geçinemediğinden dert yandı.

İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Nurgül Sipahi "Gerçekten açım" diyerek 4 bin lira maaş aldığını ve bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini söyledi.

"Ölüyoruz açız"

Sipahiş şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Emekliyiz. Ben yaşamak istiyorum. Perişan olduk"

Akşener ise Sipahi'nin bu sözlerine "Beraber kurtaracağız, az kaldı" yanıtını verdi.

Takvim gazetesinin haberine göre Akşener'e "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğu belirlendi.

İYİ Parti teşkilatlarında fotoğrafları ortaya çıkan Sipahi'nin iki tane dairesinin olduğu öğrenildi.