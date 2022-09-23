Bu sefer Tuğba Ekinci bombayı patlattı! Demet Akalın'a zehir zemberek sözler söyledi, yer yerinden oynadı

Geçtiğimiz aylarda Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştiren Tuğba Ekinci bu defa Miss Turkey güzellerine laf atana Demet Akalın'a açtı ağzını yumdu gözünü. O pozuna yaptığı yorum Akalın'ı çileden çıkardı.

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O Şimdi Asker, Concom, Kutu Kutu adlı şarkılarıyla 2000'li yılların pop müziğine damga vuran ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci 200 bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve yorumlarla gündem olmaya devam ediyor.

Eleştirdiği Gülşen için ricada bulunmuştu

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetlerine ve açıklamalarına eleştirilerde bulunan Ekinci daha sonra Gülşen'in tutuklanması üzerine Gülşen ve oğlunun fotoğrafını paylaşmış, "24 saat oldu bu insan bebesinden ayrı hani biraz abartmıyor muyuz? Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan rica etsem işe yarar mı? Bana yapsanız ben tek kadınım. Kılım kımıldamaz. Bunun bekleyen bebesi var." sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan meslektaşının çıkartılması için ricada bulunmuştu.

Türkiye güzellerini beğenmeyen Akalın'ın paylaşımına patladı

bu sözleriyle uzun süre gündem olan Ekinci şimdi de Miss Turkey güzellerini beğenmeyen Demet Akalın'ı eleştirdi. Kariyer hayatına model olarak başlayan Akalın güzellik yarışmasında torpil olduğunu iddia ederen sosyal medya hesabı üzerinden eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in 3. seçilen kızına "Hira'yı ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" sözleriyle imalı yorumda bulunmuştu.

"Koca kafanla mayo güzeli oldun"

Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden modellik yıllarından çekilen bir fotoğrafı paylaşan Akalın "Yıl 1990... Mayo güzeliydim ben!" notunu düşmüştü. 50 yaşındaki ünlü şarkıcının o paylaşımına kısa sürede tepkiler yağarken bir eleştiride meslektaşı Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci, Akalın'ın o paylaşımını İnstagram hesabından paylaşıp ağır yorumlarda bulundu.

Fikirlerini açık ve ağır bir biçimde ifade eden Tuğba Ekinci Akalın'ı mayolu fotoğrafına zehir zemberek sözler söyledi. Ekinci paylaşımında "Haha o seneler sen bu göğüslerinle koca kafanla mayo güzeli oldun da şimdikiler mi sana çirkin geldi" dedi. İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımı...