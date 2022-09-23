Zerrin Özer'den flaş karar! 64 yaşındaki şarkıcı "Sakın çok kızmayın olur mu?" diyerek açıkladı!

Sesiyle, söylediği şarkılarla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda müzik kariyerini sonlandırdığını açıklayarak hayranlarını üzmüştü. 64 yaşındaki şarkıcı yeni kararını sosyal medya hesabından açıklarken "Sakın çok kızmayın olur mu?" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

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Geçtiğimiz haziran ayında müziği bırakma kararını "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" sözleriyle açıklayan Zerrin Özer aldığı yeni kararınını sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. 64 yaşındaki usta sanatçı "Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ne yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" diyerek müziğe geri döneceğini açıkladı.

"Kendi irademle noktaladım"

Geçtiğimiz haziran ayında Instagram hesabından paylaşım yaparak müzik kariyerini notladığını açıklayan Zerrin Özer "Kariyerimi kendi irademle noktaladım" sözleriyle sevenlerini üzmüştü. Özer açıklamasında,“Kıymetli dostlarım. Ben Zerrin Özer. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Zerrin Özer geri dönüyor: "Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli"

Sahnelerden 89 gün ayrı kalabilen ünlü şarkıcı yaptığı paylaşım ile müzik kariyerine devam edeceğini hayranlarıyla paylaştı. 64 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamada, "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ne yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" ifadelerini kullanarak aldığı yeni kararını duyurdu. 64 yaşındaki Özer, mesleğine dönmeye karar verdi.

Teoman 470 gün dayanabilmişti

Teoman da 2011'de müziği bıraktığını açıklamış, 470 gün sonra bu kararından vazgeçtiğini dile getirerek mesleğine döneceğini belirtmişti.

Zerrin Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Zerrin Özer, 4 Kasım 1957'de başkentte dünyaya geldi. Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Janis Joplin hayranlığı ile büyüyen ünlü şarkıcı 1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş, Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var." demiştir. Ayrıca 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci seçilerek ilk plağı olan Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı yayınlamıştır.

Zerrin Özer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı Bir Sarışın Küçük Kız kitabı yayımlanmıştır.

Bacağında bir ameliyatı sırasında neşter parçası bırakılan Özer, ardından yanlış bir ameliyat geçirmiş, neşteri çıkarmak için omuriliğe zarar verilmişti. 1,5 yıl tekerlekli sandalye kullandıktan sonra tedaviyle yeniden ayağa kalktı.

16 Haziran 2019 tarihinde, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akınca ile evlendi.Bir gün evli kalan Zerrin Özer eşi Murat Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcılık ve Adnan Oktar bağlantısı iddiaları üzerine boşanma kararı aldı.Çiftin 6 ay süren boşanma davası 30 Ocak 2020'de sonuçlandı.