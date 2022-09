Bunları yaparsanız asla kilo veremezsiniz! Bu hatalar kilo vermeyi engelliyor

Kilo vermek için çabalıyorsanız fakat istediğiniz gibi kilo veremiyorsanız, bu hataları yapıyor olabilirsiniz. Bazen diyet ve egzersize rağmen, kilo kaybı olmayabiliyor. Kilo verme sürecinizin önünde adeta bir bariyer gibi duran bu hatalar, sizi çok yavaşlatacak hatta hiç ilerleme kaydedememenizi sağlayacak. İşte kilo verme sürecinde yapılan o hatalar...

Bazı insanlar diyet yaptıkları ve kilo vermek adına başka çabalar gösterdikleri halde hedefledikleri kiloya ulaşmakta oldukça zorlanır. Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız sadece doğru diyeti ve egzersizi yapıyor olmanız yeterli değildir. Yaşam tarzınızda yapacağınız bazı değişikliklerle bu süreci hırlandırmanız ve desteklemeniz gerekir. Kilo vermeye engel olan bazı yanlışları sizler için derledik. İşte o hatalar...

Egzersiz sonrası kalori alımı

Kilo vermek ve sağlıklı zayıflamak için, düzenli olarak kendinize uygun egzersizleri yapmanız gerekir. Ancak egzersiz sonrası aldığınız kalori miktarına dikkat etmiyorsanız kilo vermeniz, verseniz bile bunun kalıcı olması pek de mümkün değildir. Spor yaptığınız düşüncesiyle daha fazla yiyecek tüketme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bundan dolayı, günlük sporunuzu yaptıktan sonra fazla kalori barındıran yiyecekleri tüketmemeniz gerekir. Sadece diyet programına odaklanmayı ve o şekilde ilerlemeyi denemelisiniz.

Yeterli miktarda su içmemek

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve zayıflamak için her gün bol miktarda su içmeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekir. Su, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Her gün içilen 8-10 bardak su içmek, sindirim sisteminin düzene girmesini sağlar. Böylece vücutta biriken ödem ve toksinler atılır. Şişkinlik hissi ortadan kalkar. Zayıflamak için her gün mutlaka yeterli ölçülerde su tüketmeniz gerekir.

Sindirimi düzenleyen lifli gıdalar

Diyet listenizde mutlaka sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olan gıdalara mutlaka yer vermeniz gerekir. Özellikle bol lif kaynağı sebze ve meyveleri düzenli olarak tüketttiğinizde, hızlı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmanız mümkündür. İçerisinde bol lif barındıran gıdalar metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar ve yağ yakımına yardımcı olur. Bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır.

Lifli gıdalardan bazıları;

-Arpa, çavdar, yulaf ve bunlardan üretilen gıdalar

-Brokoli, mısır, karnabahar, havuç gibi sebzeler

-Elma, narenciye türü meyveler

-Bezelye, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller

Proteinli besinlerden uzak durmak

Protein içeren besinleri diyet listenizde yer vermiyorsanız, hedeflediğiniz kiloya ne kadar çabalasanız da ulaşamazsınız. Protein içeren besinleri iştahı azaltmak, yeterli besini almak, kas kütlesini artırmak ve metabolizmayı hızlandırmak için yeteri kadar tüketmeniz gerekir. Kilo vermeye destek olmak için, öğünlerinizin her birinin yüksek proteinli besinleri içerdiğinden emin olun.

Protein içeren besinler; Kırmızı et, beyaz et, baklagiller, süt ürünleri, kabak çekirdeği, badem, balık...