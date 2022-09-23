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23 Eylül altın fiyatları! Gram çeyrek altın fiyatı yükseldi analistlerden flaş yorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
23 Eylül altın fiyatları! Gram çeyrek altın fiyatı yükseldi analistlerden flaş yorum

Dün değer kaybeden altının gram fiyatı günü 985 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 987 liradan alıcı buluyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından  987 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.625 lira, Cumhuriyet altını da 6.610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.667 dolardan işlem görüyor.

Analistler, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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