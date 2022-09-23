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A Milli Takım'da değişiklik! 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı yerlerine gelenler belli oldu

A Milli Takım'da değişiklik! 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı yerlerine gelenler belli oldu

A Milli Takım'ın dün akşamki maçından sonra kadroda değişikliğe gidildi. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarılan isimler oldu. Kadroya dahil edilen 4 isim de belli...

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı.

Neden çıkarıldılar?

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Kimler kadroya dahil oldu?

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak. 

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