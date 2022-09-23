Baba oğul anne zannedenler yanıldı... Bu hikaye yürek ısıtıyor: Işık göremezdin

"12-13 dakika kadar kalp masajı yaptım"

Yaptığı kalp masajıyla yaşlı adamın hayata tutunmasında önemli rol oynayan Yusuf Mert Taşkıt ise "Mahalleden tanıdığım bir abimizin düğünündeydim. Birisi yanıma gelip bir amcanın rahatsızlandığını söyledi. Ben de ilk defa halka açık alanda bir müdahalede bulunacağım için biraz tedirgin oldum. Olay yeri güvenliğim yoktu, düğün salonunun önü zifiri karanlıktı. Nasıl bir şey olacağını da kestiremiyordum. Fakat sonra orada aldığım eğitimleri düşündüm. Uluslararası yarışmalarda da birinciliğim var. Hemen gider gitmez nabız kontrolü yaptım. Kalbin tam yerini buldum ve paramediklerimiz gelene kadar 12-13 dakika kadar kalp masajı yaptım. Düğün biraz tepede, kırsal bir alanda olduğu için ambulans da normal şartlara göre çok hızlı geldi. Kalp masajına başlamadan önce de ağız içi kontrolü gibi gerekenleri yaptım. Tam üçüncü tura geldiğimde hastanın nabzını kontrol ettim, nabız gelmişti. Nabız geldikten sonra da kafamı kaldırdığımda sahada çalışan uzmanlarımız, paramedikler gelmişti. Kendileri de benden devralıp hemen nabız kontrolü yaptılar. Travma tahtasıyla hemen ambulansa aldılar. Hastayı entübe ettiklerinde, monitöre bağladıklarında herhangi bir adrenalin ilacı vermeden nabzın, bütün değerlerin normal olduğunu söyledim. Tansiyonu, şekeri düzelmişti" diye konuştu.