Survivor Berna Keklikler paylaştı yer yerinden oynadı! "Kelimelerle anlatılmaz"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasında birinci olduktan sonra reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında renkli kişiliği ve güzelliği tüm dikkatleri üzerine çeken Berna Keklikler son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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İlk olarak biraz zamanlar TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasına katılan Berna Keklikler burada birinci olduktan sonra programın ödülü olan Survivor'a katılma hakkına sahip oldu. Survivor 2017'de boy gösteren Keklikler daha sonra Survivor 2022 All Star'a da katılarak şöhret basamaklarını teker teker tırmandı. Şimdilerde ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor

Katıldığı yarışma programlarında renkli kişiliği, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Berna Keklikler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye ve gündeme gelmeye devam ediyor.

"Kelimelerle anlatılmaz"

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme 33 yaşındaki tescilli güzel Berna Keklikler, bu kez mini şortlu fotoğrafı ile takipçilerini mest etti. Keklikler'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Instagramda 400 bine yakın takipçisi olan güzel ismin hayranları o pozun altına, "Kelimelerle anlatılmaz", "Çok güzelsin şaka mı", "Çok güzelsin çok", "Güzellik Abidesi", "Bebek gibisin" yorumlarında bulundular.

İşte Berna Keklikler'in o paylaşımı;

Berna Keklikler kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Katıldığı programlarla adını duyuran ve şöhret basamaklarını teker teker çıkan Berna Keklikler hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Göz6 ve Survivor yarışmalarından tanıdığımız, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen tescilli güzel Berna Keklikler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Berna Keklikler hakkında öne çıkan bilgilerden derlediklerimiz...

Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da gelmiştir. Keklikler'in bir kız bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşayan güzel isim TV 8 ekranlarında yayınlana Göz6 yarışması ile izleyicinin karşısına çıkmıştı. Göz6 yarışmasını kazanan Berna Keklikler programın ödülü olan Survivor'a katılma hakkına sahip olmuştu. 2017 yılında Survivor'a katılarak renkli kişiliği, sempatik tavırlarıyla, güzelliği ile oldukça dikkat çekmiştir. Daha sonra Survivor All-Star 2022 kadrosunda yer alan Keklikler, yaptığı açıklamalar, yaşadığı polimiklerle oldukça konuşulmuştur.

Ekonomi üzerine eğitim alan güzel isim 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçilmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, Lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.