Bir döneme damga vurmuştu! Cemal Hünal'dan yıllar sonra gelen Issız Adam itirafları olay yarattı

Televizyon dünyasının aranan oyuncularından Cemal Hünal 2008 yılında vizyona giren ve büyük yankı uyandıran Issız Adam filminin yönetmeni Çağan Irmak ile ilgili yıllar sonra itiraflarda bulundu

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2008 yılında vizyona giren, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı başrollerini Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın paylaştığı melodram sinema filmi Issız Adam beyazperde de büyük gişe başarısı elde etmişti. Bir döneme damga vuran filmin başrol oyuncusu Cemal Hünal katıldığı bir programda filmle ilgili yıllar sonra itiraflarda bulundu.

Issız Adam itiraflarıyla şaşırttı

Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına konuk olan ünlü oyuncu programda sözleriyle ağızları açık bıraktı. Melis Birkan'la başrollerini paylaştığı Issız Adam filmi ile neredeyse tüm Türkiye'yi ağlatan ünlü oyuncu kendisine sorulan sorulara cevap verdi ve Issız Adam filminin yönetmeni Çağan Irmak'la olan anısını anlatan Hünal herkesi şaşırttı.

"İlk rolüm masalsı karakterdi"

Oyunculuk kariyerine nasıl başladığını anlatan 45 yaşındaki oyuncu "3 yaşında bana, 'ne iş yapacaksın?' diye sorduklarında, 'hikaye anlatacağım' yanıtını verirdim. 13 yaşında tiyatroya, 17 yaşlarında setlerde çalışmaya başladım. Hedefim oyunculuk değildi, yönetmenlik ve yazarlık yapmak istiyordum. Kardeşimle ortak çizgi film şirketi kurduk. Tabii bir yandan setlerde çalışıyordum, dublörlük de yapıyorum. 'Ulak' filminde Yetkin Dikinciler'in alt dublörüydüm. 'Ulak'ta birden rolü kaptım. İlk rolüm hikayenin içerisindeki masalsı karakterdi. O dönem de Nişantaşı'nda restoran çalıştırıyordum." diyerek kariyerine nasıl başladığını anlattı.

"Çağan Irmak gülmekten sandalyeden düştü"

Ünlü oyuncu daha sonra Issız Adam filminin çekimleri sırasında yönetmen Çağan Irmak'la yaşadığı ilginç bir anısını ilk defa programda anlattı. Ünlü oyuncu "Filmin yönetmeni Çağan Irmak'ı restorana davet ettim. Sonra 'Issız Adam'dan bahsetti bana. Sahne sahne anlattı. 'Bu filmde oynar mısın?' diye sordu, 'evet' dedim. Birden kendimi sette buldum. Çağan, filminden o başarıyı beklemiyordu. 'İnşallah şu filmi 350 bin kişi izler de Mustafa Bey'in parasını çıkaralım' dedi. Sonra bana, 'Cemal bu filmi kaç kişi izler?' sorusunu sordu. 'Herhalde 1.5 milyon kişi izler' dedim. Gülmekten sandalyeden düştü, şaka yapmıyorum! Film 4 milyona yakın gişe yaptı." sözleriyle herkesi şaşırttı.