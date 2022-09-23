Ankara'da feci olay! Acil tıp teknikeri devrilen kamyonun altında kaldı arkadaşları sinir krizi geçirdi
ANKARA'da devrilen kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık personeli, kazada hayatını kaybeden genç kadının çalışma arkadaşları olduğunu görünce fenalık geçirdi.
Ş.U'nun kullandığı kum yüklü kamyon, Dörtyol Kavşağı yakınlarında freni patlayınca geri gelmeye başladı. Bu esnada şoför araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra Haymana Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) üzerine devrildi.
Kamyon lastiğinin üzerine geldiği Eratik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanstaki Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.