Bu hatayı herkes yapıyor sakın ayvayı metal bıçakla kesmeyin sebebi

Yavaş yavaş kış geliyor, soğuk havalar kendini hissetirmeye başladı bile. Kış aylarının en çok sevilen ve tüketilen meyvelerinden ayvayı sakın metal bıçakla kesmeyin! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

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Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan ayvanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, vücudun gün boyu daha dinç ve tok hissetmesi için mutlaka mevsiminde her gün bir ayva tüketilmesini tavsiye etmektedir. Uzmanlar bunun yanı sıra ayvanın metal bıçakla kesilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyor. Biz de sizlere hem ayvanın bilinmeyen faydalarını hem de neden metal bıçakla kesilmemesi gerektiğini sizler için sıraladık. İşte tüm merak edilenler!

Ayvayı sakın metal bıçakla kesmeyin

Yapılan araştırmalara göre ayvanın yaprağı ve kabuğu neredeyse kendisinden daha önemli. İçerisindeki vitamin ve minerallerin fazla olması nedeniyle ayvanın kabuğuyla beraber tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan araştırmalar, Anadolu'dan Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılan ayvanın metal kesici aletlerle kesilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.Bunun sebebi ise metal kesici aletlerde bulunan brenthill maddesi ayvada bulunan pektin ve organik asit maddelerinin özelliğini bitirmesidir.

Ayvanın faydaları nelerdir

Soğuk havalarda hastalık ihtimalinin artması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek büyük önem kazanıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede meyvelerin katkısına değinen Beslenme ve Diyet uzmanları, “Ayva A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştiricidir” dedi. Ayvanın içinde bulundurduğu polifenolik bileşikler, antioksidan bileşikler, diyet lifi, vitamin ve mineral açısından sağlık deposu olduğunu anlatan Özdemir, “100 gram ayvada günlük ihtiyacın yüzde 25’ini karşılayacak C vitamini bulunur. Ayva bağışıklığı güçlendirir ve kolesterolün dengede kalmasına yardımcı olur. Ayva çayı veya ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı olur” deniliyor.

Ayvada hangi vitaminler var?

Ayva da bol miktarda A, B ve C vitamini bulunmaktadır. Fosfor, bakır, sodyum, potasyum, çinko, demir, selenyum açısından oldukça zengindir