Galatasaraylı Leo Dubois'ten şampiyonluk sözleri

Galatasaray’a bir proje için geldiğini söyleyen Fransız futbolcusu Leo Dubois, "Bu proje devam ediyor. Sonrasında ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluk kazanmak için geldim" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Fransız futbolcu Leo Dubois, basına açık yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sezon başında sakatlık yaşadığını hatırlatan Dubois, "Bu sakatlık da biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde 100 olarak geri döndüm ve takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak da iyi olduğumu düşünüyorum. Oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Şampiyon olmak için rekabete ihtiyaç var"

Sağ bekte Sacha Boey ile rekabetinin sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Rekabet olması benim açımdan mutluluk veriyor. Çünkü şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti. Şampiyon olmak için de rekabete ihtiyacınız var. Bu takım için pozitif anlam taşıyor. Şu anda sol tarafta oynuyorum. Daha önceki oynadığım takımlarda solda da sağda da oynadım. Benim için fark etmiyor. Ne tarafta görev verilirse o tarafta oynayabilirim" diye cevap verdi.

Geldiğinde takımda büyük oyuncuların olduğunu, daha sonra da büyük oyuncuların gelmeye devam ettiğini belirten başarılı futbolcu, "Bu belli bir rekabeti de takım içerisinde yaptı. Bizim hedefimiz de şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla devam etmekti. Bu şampiyonluğu elde etmekti. Antrenmanlarda iyi çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de çok çaba sarf ediyoruz. Ancak biraz zamana da ihtiyacımız var. Ben de kendi açımdan rekabeti seviyorum. İlerleyen dönemlerde takımın iyi yere geleceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Sacha Boey’un Fransa Milli Takımı’na seçilmesini isterim"

Sacha Boey’un, Fransa Milli Takımı’na seçileceği ilgili iddialarıyla ilgili Leo Dubois, "Sacha Boey genç bir oyuncu. Kaliteli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Milli takıma tabii ki seçilebilir. Onun seçilmesini de çok isterim. Ancak bu tercihi ben yapmıyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Önümüzde bir Dünya Kupası var. Eğer tekrar gidebilirsem, hem Fransa’yı temsil etmek isterim hem de Dünya Kupası’nda oynamayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

"Buraya oynamaya ve şampiyonluk kazanmak için geldim"

İstatistiklerin futbolda önemli olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, "İstatistik dediğim zaman bu futbolda çok önemli yeri olan bir kavram. Daha önceki elde ettiğim istatistiklerden de daha iyisini elde etmek isterim. Rekabetçi bir tarafım var. Kendimi de geliştirmek istiyorum. Gol katkısı yapmak istiyorum. Defans oyuncusu olarak, bek oyuncusu olarak gol katkısı vermek çok önemli. Galatasaray’da bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonrasında ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluk kazanmak için geldim" cümlelerine yer verdi.