Kendine has kokusuyla herkesi cezbedecek bir kurabiye tarifi arıyorsanız yaklaşın! Tarçınlı un kurabiyesi...

Çayın kahvenin yanında sizin için tam bir vazgeçilmez olacak bir kurabiye tarifimiz var. Tarçınlı un kurabiyesi... Tadına doyamayacağınız bu nefis pastane usulü tarçınlı un kurabiyelerini bir kere denediğinizde müptelası olacaksınız. Eşiniz dostunuz sizden tarifi almak için sıraya girecek. İşte enfes tarçınlı un kurabiyesi tarifi...

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Tarçınlı un kurabiyesi tarifi

Akşama sıcak bir içeceğin yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız pastane usulü tarçınlı un kurabiyesi tam size göre... İnanılmaz kolay yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla kendine hayran bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği sayesinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli kurabiyenin tadına varabilirsiniz. Ağızda dağılan muhteşem dokusu ve kendine has kokusuyla sizi bambaşka diyarlara götürecek olan bu tarçıncı un kurabiyesini yerken adeta bulutların üzerinde gezintiye çıktığınızı hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday o pastane usülü tarçınlı un kurabiyesi tarifi...

Tarçınlı un kurabiyesi için malzemeler:

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 250 g margarin

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 5,5 su bardağı un

- 1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kurabiyeleri bulamak için:

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 tatlı kaşığı tarçın

Tarçınlı un kurabiyesi yapılışı:

- Tarçınlı un kurabiyesi yapmak için öncelikle ceviz hariç, kalan tüm malzemeleri yoğurma kabına alarak yoğurun ve hamuru hazırlayın.

- Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Çok fazla un ilave ederek hamuru sertleştirmeyin.

- Son olarak cevizi ekleyin ve tekrar yoğurun.

- Hazırlamış olduğunuz hamurdan küçük parçalar koparın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin.

- Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt sermiş olduğunuz bir fırın tepsisinin içine düzgün bir şekilde dizin. (Yaklaşık olarak 1,5 tepsi yani 40-45 adet kurabiye çıkıyor)

- Tepsiye hamurları dizdikten sonra, önceden ısıtmış olduğunuz ve 170°C'ye ayarladığınız fırında 35-40 dakika kadar pişirin.

- Eğer kavrulmuş tarçın tadı isterseniz 5 dakika daha pişirebilirsiniz ama hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır, çok uzun süre fırında tutmayınız.

- Kurabiyeler piştikten sonra fırından alın. Daha sonra ele alabileceğiniz sıcaklığa geldiğinde tarçın ve pudra şekeri karışımına bulayın.

- Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

***Soğuk olduğunda şeker ve tarçın kurabiyenize yapışmaz. Bundan dolayı sıcak olması önemli...