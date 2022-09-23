Çirkin Cemile paylaşımı Esra Erol sevenlerini bile kızdırdı! ATV'de Cemile'ye yapılan yuh artık dedirtti

TÜRKİYE Cemile Karaca olayını konuşuyor. ATV kanalında yayınlanan Esra Erol'da programı Cemile'nin hikayesini sosyal medya hesaplarından böyle pazarlıyor. Ancak izleyen herkesin yüreği Cemile için sızlıyor. Zira sinir hastası olduğu ayan beyan ortada olan Cemile, günlerdir reyting için ATV stüdyolarında tutuluyor. Canlı yayınla Türkiye'ye afişe edilen kadın, hastanede olması gerekirken Esra Erol'da programının eğlence malzemesi oldu. Bu da yetmezmiş gibi Esra Erol'dan kendi sevenlerini bile kızdıran bir 'Cemile' paylaşımı geldi. Bu paylaşım Esra Erol'un ne merhametine, ne yüreğine, ne aklına ne de ekranlardaki deneyimine yakışmadı. İşte Esra Erol'un o paylaşımı ve bir kadının ekranda düşürüldüğü durum: