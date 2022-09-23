Çirkin Cemile paylaşımı Esra Erol sevenlerini bile kızdırdı! ATV'de Cemile'ye yapılan yuh artık dedirtti
ATV kanalında yayınlanan Esra Erol'da programı Cemile Karaca olayıyla gündemde. Bu kez gündeme düşme sebepleri sinir hastası olduğu ayan beyan ortada olan Cemile'nin reytinglere kurban edilmesi. Hastanede tedavi görmesi elzem olan genç kadın günlerdir ATV ekranlarında eğlence malzemesine döndürüldü. Esra Erol'un genç kadını tedavi ettirmek yerine yaptığı bir paylaşım ise sevenlerini bile kızdırdı. Esra Erol'a hiç ama hiç yakışmayan olayın özeti...
TÜRKİYE Cemile Karaca olayını konuşuyor. ATV kanalında yayınlanan Esra Erol'da programı Cemile'nin hikayesini sosyal medya hesaplarından böyle pazarlıyor. Ancak izleyen herkesin yüreği Cemile için sızlıyor. Zira sinir hastası olduğu ayan beyan ortada olan Cemile, günlerdir reyting için ATV stüdyolarında tutuluyor. Canlı yayınla Türkiye'ye afişe edilen kadın, hastanede olması gerekirken Esra Erol'da programının eğlence malzemesi oldu. Bu da yetmezmiş gibi Esra Erol'dan kendi sevenlerini bile kızdıran bir 'Cemile' paylaşımı geldi. Bu paylaşım Esra Erol'un ne merhametine, ne yüreğine, ne aklına ne de ekranlardaki deneyimine yakışmadı. İşte Esra Erol'un o paylaşımı ve bir kadının ekranda düşürüldüğü durum:
Cemile Karaca olayı nedir?
İsmi Cemile Karaca... 4 yıl önce görücü usulüyle Ramazan Karaca ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Çocukların her ikisi de çok küçük. Kocası Ramazan ve onun ailesi tarafından evden konulan Cemile Karacak anne evine 2 çocukla döndü. Ancak ne Cemile'nin ne de annesinin onlara bakacak maddi gücü yok. Sadece mevzu para da değil. Cemile Karaca ağır bir depresyonda ve ağır bir sinir krizi geçiriyor.
Her kavgada çöp poşeti gibi kapıya konulmuş
Cemile Karaca'nın yaşadıkları tam bir dram. Eşi Ramazan Karaca ne zaman kavga etseler, onun deyimiyle Cemile'yi çöp poşeti gibi kapıya koymuş. Son kavgalarında Cemile eşinin başına bardak fırlatmış. Kavga sonrası eşi evden kovmuş 2 çocuğu ile Cemile annesinin yanına sığınmış. Cemile'nin ne çocuklarına bakacak maddi gücü ne de psikolojik durumu var. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına gelme sebebi de işte bu durum. Boşanmak için geldiği kanalda, tam bir reyting kaynağı olduğu keşfedildi. İşte ekrandaki dramı da bununla başladı.
Türkiye'ye Cemile'yi teşhir ettiler
Cemile Karaca canlı yayına konuk olduğu ilk günden ağır bir sinir krizi geçirdiğini ayan beyan ortaya koydu. Ne sağlıklı düşünebiliyordu, ne kendini kontrol edebiliyordu. İlk canlı yayında kayınvalidesi ve kayınpederi canlı yayına bağlandı. Cemile onlar daha ağzını açmadan krize girip ekrana saldırdı. Genç kadının ruhsal halinin perişan olduğunu görmek için o yayın yeterliydi. Ama reyting için Cemile Karaca ekranda tutulmaya devam edildi. "Türkiye Cemile'yi konuşuyor" denilerek genç kadının içinde bulunduğu buhrandan reyting devşirildi. Bardağı taşıran son damla da Esra Erol'dan geldi.