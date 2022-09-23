ATV Esra Erol'da Cemile Karaca ayıbı! Sinir hastası Cemile'yi eğlence malzemesi yaptılar

ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'da programı Cemile Karaca ile gündemde. Sinir hastası olduğu açık ve net olarak görünen Cemile programın reyting malzemesi oldu. Herkesin sevdiği ünlü sunucu Esra Erol'un "papatya çaylı' short atması ise hiç şık bir davranış değildi. Merhameti ile bilinen ünlü sunucunun reyting için Cemile'yi ekranda tutmasına tepki geldi. Hastanede tedavi görmesi gereken bir kişinin böyle kullanılmasını kimse Esra Erol'a ve ekibine yakıştıramadı.

Ekranların sevilen isimlerinden Esra Erol böyle yapmazdı. Herkesin Cemile Karaca'yı izlerken aklındaki düşünce bu oldu. Sinir hastası olduğu ayan beyan ortada olan Cemile, günlerdir ATV ekranlarında tutuluyor. Genç kadın tedavi alması gerekirken, reytinglere malzeme ediliyor. Cemile'nin sağlıklı düşünüp hareket edemediği ortada. Zaten Esra Erol da "Cemile'yi tutabileceğime garanti vermiyorum" diyerek bunun gayet farkında.

Cemile patlamaya hazır bomba

Stüdyoda hal ve hareketleri ile patlamaya hazır bir bomba olduğu ayan beyan ortada olan Cemile, kayınvalidesini canlı bağlantıda her gördüğünde kendinden geçiyor. Perşembe günü yayınlanan Esra Erol'da programında da durum aynıydı. Bu kez canlı yayına kayınvalide bağlanmayınca Esra Erol'da ekibi köyden ismini vermeyen birini bağlayıp durumu devam ettirdi. Cemile de yine kendinden geçti. Kim ne dese tersinden anladı, sürekli öfke patlamaları yaşadı ve tüm bunlar ekranlardan milyonlara izletildi.

Esra Erol'un hoş olmayan paylaşımı

Cemile'nin sinir hastası olduğu doktor raporuyla da belgeli. İlaç kullanan genç kadını bu haliyle yayında tutan Esra Erol, sosyal medya hesabından bir de onunla ilgili short attı. Üzerine de "Papatya çayı içip sakinleşmesini bekledim" diye not ekledi.