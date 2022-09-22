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Restoranda hesabı gören turist çılgına döndü ortalık karıştı

İSTANBUL Fatih’teki bir restoranda yemek yiyen turist aile, hesabın fazla geldiğini söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine iş yeri çalışanları ile turistler arasında kavga çıktı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün Beyazıt Meydanı’nda bulunan bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, turist aile yemek yedikten sonra hesabı istedi. Gelen hesabın fazla olduğunu düşünen aile, işyeri çalışanlarına tepki göstererek ödemek istemedi. Bunun üzerine iş yeri çalışanlarıyla turistler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İş yeri çalışanlarından biri eline ne gelirse turistlerin üstüne attı. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine küfür ve hakaretler savurdu. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu.

Beyazıt’ta kavga anı kamerada
Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, esnaf ile turist müşterilerin bağrıştığı görülüyor. Restoran çalışanlarından biri eline ne gelirse turistlere atarken esnaf olayı sakinleştirmeye çalışıyor.

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