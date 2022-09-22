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İzmir'de inanılmaz kaza kamerada! İki aracın arasında kalan adam ölümden döndü

İZMİR'in Bornova ilçesinde park halindeki minibüsün arkasında duran bir kişi, kendisine bir otomobilin çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı. Yürekleri ağza getiren kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün saat 10.40 sıralarında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü şoförü olduğu öğrenilen bir kişi, sağ şeritte park halinde olan aracının arkasında durduğu esnada, başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yürekleri ağza getiren kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde servis minibüsü şoförünün aracın arkasında bir şeylerle uğraştığı esnada bir aracın geldiği, son anda frene basarak aracın sol tarafıyla adama çarptığı ve iki araç arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

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