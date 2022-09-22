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Annesi Çiğdem Simavi, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakacağı tarihi açıkladı

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, oğlunun Fenerbahçe Başkanlığı'nı ne zaman bırakacağını açıkladı. Ali Koç'la birlikte bir düğüne katılan Çiğdem Simavi, "Çok üzülüyorum, çok yoruluyor" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 sezon üst üste alınan başarısız sonuçlar getirilip gönderilen dünyaca ünlü hocalar ve dünya yıldızı futbolcuların yaşattığı hüsran nedeniyle zor günler geçirdi. Sezon başında takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirdi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de ve UEFA'da başarılı sonuçlarla yoluna devam ederken Başkan Ali Koç'un yüzü gülüyor.  

'Hayırlısıyla yolcu edersiniz onu...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün annesi Çiğdem Simavi ile bir düğüne katıldı. Çiğdem Simavi, Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile ilgili sorduğu soruya "Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da." diye yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ailesinin, daha önce de başkanlığa sıcak bakmadığı iddia ediliyordu. Çiğdem Simavi'nin son açıklamaları bu iddianın doğru olduğu şeklinde yorumlandı.

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