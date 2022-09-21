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Bartın'da Jandarma şehit annesine öyle güzel bir jest yaptı ki herkesi mest ettiler

BARTIN'da jandarma yaptığı jestle gönüllerde taht kurdu. Yaşlı şehit annesinin fındıklarını toplayamadığını öğrenince komutan devreye girdi. 20 asker toplundu 2 gün fındık bahçesinde çalıştı. Fındıkları toplamakla da yetinmediler, fındıklığı da bir güzel temizlediler.

Bartın'da Jandarma ekipleri, İstanbul'da 34 yıl önce şehit düşen Engin Demiroğlu'nun Aladağ Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki annesi Zühre Demiroğlu'nu 18 Eylül'de ziyaret etti. Zühre nine köyde yalnız yaşıyordu ve fındıklarını toplayamamıştı. Ziyaretine giden komutan bunu öğrenince "Sen merak etme ben fındıkları toplatacağım" dedi, dediğini de yaptı. 20 asker gün boyunca Zühre ninenin bahçesinde fındık topladı. 

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan jandarma ekiplerinin fındık toplama görüntüleri, beğeni topladı.

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