Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Özel topa kafa attı

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Erdoğan, FIFA başkanının hediye ettiği topa kafa attı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino’yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

FİFA Başkanı İnfantino, kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu ve sadece bir adet üretilen futbol topu hediye etti.

Erdoğan da o topa kafa vuruşu yaptı.