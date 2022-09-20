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BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA uzay aracı, Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesleri yakaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Mars'a iniş yapan bir NASA aracı, gezegenin yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı seslerini yakaladı.

Sciences et Avenir bilim dergisinde yer alan habere göre, 2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza attı.

Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetmeyi başardı.

Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı.

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor.

Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor.

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