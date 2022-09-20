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SPOR

Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında kapıştı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün gece Beyaz TV'nin hazırladığı spor programına konuk oldu. Ahmet Çakar ile sert bir tartışma yaşayan Sancak, sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Çakar'ın Adana Demirspor için Galatarasay'ın arka bahçesi benzetmesi ortalığı karıştırdı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün gece Beyaz TV'nin hazırladığı spor programına konuk oldu. 

Çakar'ın Belhanda hakkında söylediği ifadelerden rahatsız olan Sancak çok büyük tepki gösterdi. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda ikilinin atışmaları kısa sürede en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

Çakar'ın Belhanda hakkında söylediği ifadelerden rahatsız olan ve çok sinirlenen Sancak, bir daha Beyaz TV'ye katılmayacağını ifade etti.

"Yaşından başından utan"

Murat Sancak, Ahmet Çakar’a “Yaşından başından utan! 2013’teki penaltıyı koyuyorsunuz, bunun size neyini açıklayayım? Ortalığı karıştırmaktan, kızıştırmaktan başka bir yapmıyorsunuz! Spor camiasına, Adana Demirspor camiasına zarar veriyorsunuz. Bir daha bu programa katılmam!” sözleriyle tepki gösterdi.

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